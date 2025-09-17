خبری عکس باشگاه خبرنگاران جوان

آغاز اجرای طرح خبرنگاری خوداتکا در خبرگزاری صداوسیما

عکاس محمد رضا مجاهد
تاریخ انتشار ۲۶ شهريور ۱۴۰۴ ۲۲:۵۸
با هدف توانمندسازی و ارتقای کیفیت در گزارش‌ها و پوشش‌های خبری، طرح «خبرنگاری خوداتکا» صبح امروز ۲۶ شهریور ماه ۱۴۰۴ با حضور دکتر عابدینی، معاون سیاسی رسانه ملی، در خبرگزاری صداوسیما برگزار شد. در این مراسم که با حضور جمعی از مدیران و خبرنگاران این خبرگزاری برگزار شد، دکتر عابدینی بر لزوم تحول در شیوه‌های تولید و انتشار خبر، تقویت ابتکار عمل میدانی و کاهش وابستگی به منابع خبری خارج از سامانه رسانه‌ای کشور تأکید کردند و این طرح را گامی اساسی در راستای عملیاتی‌سازی منویات رهبر معظم انقلاب درباره تحول در رسانه ملی دانستند.

۲۶ / ۰۶ / ۱۴۰۴ - ۲۲:۵۸
