ستاره ایرانی المپیاکوس یک نیمه پراتفاق در نخستین بازی لیگ قهرمانان اروپا داشت.

ّباشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه دیدار‌های هفته نخست لیگ قهرمانان اروپا، از ساعت ۲۰ و ۱۵ دقیقه دو دیدار همزمان برگزار شد.

تیم المپیاکوس یونان در ورزشگاه جورجیوس کارایسکاکیس مقابل پافوس قبرس قرار گرفت که این دیدار گلی نداشت. انتظار می‌رفت المپیاکوس کار راحتی با حمایت تماشاگرانش داشته باشد، اما پس از عدم گلزنی در ۴۵ دقیقه ابتدایی، مهدی طارمی در شروع نیمه دوم به زمین آمد و پس از آن هم تیمش شکل هجومی‌تری گرفت ولی در گلزنی ناموفق وبد.

مهدی طارمی که پس از زدن دو گل و گرفتن یک پنالتی در نخستین بازی برای المپیاکوس در سوپر لیگ یونان، امیدوار بود این عملکرد درخشان را به لیگ قهرمانان اروپا منتقل کند و امشب مقابل پافوس قبرس موثر ظاهر شود، بازی پراتفاقی را تجربه کرد. مهاجم ایرانی المپیاکوس در دقیقه ۶۹ که برای جلوگیری از حمله پافوس به عقب زمین رفته بود تا دروازه تیمش را نجات بدهد، تکل بلندی به پشت ساق پای چپ مهاجم حریف زد که این حرکت او با کارت قرمز مستقیم ایستوان کواچ، داور رومانیایی همراه بود تا طارمی با شوک عجیبی مواجه شود. اما بلافاصله دخالت داور وی‌ای‌آر موجب شد تا طارمی نجات پیدا کند و پس از اینکه کواچ به کنار زمین رفت و صحنه‌ی خطا را مجددا به مدت ۳۰ ثانیه از مانیتور بازبینی کرد، تصمیم خود را تغییر داد و پس از اینکه ستاره ایرانی المپیاکوس را فراخواند، کارت قرمز را به زرد تبدیل کرد تا او همچنان در زمین بماند. طارمی در صورت اخراج در مسابقه امشب، دیدار حساس روز ۹ مهر مقابل آرسنال را از دست می‌داد که خوش‌شانس بود دخالت به موقع داور وی‌ای‌آر مانع از این اتفاق شد.

در بازی همزمان، مصاف اسلاویا پراگ جمهوری چک و بودو ژیلمت نروژ با تساوی ۲-۲ به پایان رسید.