در میانه تظاهرات ضد ترامپ در لندن، رئیس حزب سبز انگلیس نیز به مخالفت با سفر رئیس جمهور آمریکا به کشور خود پرداخت.  

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - زک پولانسکی، رئیس حزب سبز انگلیس با اشاره به سفر «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا به لندن گفت که اکثریت قریب به اتفاق مردم کشورش «مخالف ترامپ و هر آنچه که او از آن دفاع می‌کند، هستند».

او گفت که ترامپ به دنبال به دست آوردن اعتبار و برای سفیدشویی همدستی خود در نسل‌کشی غزه به انگلیس سفر کرده است.

چارلز سوم، پادشاه انگلیس امروز (چهارشنبه) در قلعه ویندزور از دونالد ترامپ و همسرش، ملانیا ترامپ استقبال کرد. این استقبال که با رژه نظامی همراه بود، مورد انتقاد بسیاری از مردم انگلیس قرار گرفته است. در همین راستا، هزاران نفر از مردم لندن به خیابان آمده و تا ساختمان پارلمان راهپیمایی کردند.

این حرکت اعتراضی «ترامپ مورد استقبال نیست» نام گرفته و توسط شماری از سازمان‌های انگلیسی از جمله عفو بین‌الملل، انجمن‌های زنان و فعالان طرفدار فلسطین حمایت شده است.

منبع: الجزیره