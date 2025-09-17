باشگاه خبرنگاران جوان - ریکاردو ساپینتو سرمربی تیم فوتبال استقلال در نشست خبری بعد از بازی با الوصل امارات در هفته اول لیگ قهرمانان آسیا، اظهار کرد: بسیار سخت است که بخواهم درباره مسابقه‌ای حرف بزنم که با نتیجه سنگین هفت بر یک شکست خورده‌ایم! الوصل تیم بسیار خوبی بود، بازیکنان توانمندی داشتند و در روز خوبشان موفق شدند هفت گل به استقلال بزنند.

وی افزود: استقلال بدترین روز خود را امشب در دبی پشت سر گذاشت، ما در روز بدمان در نیمه اول می‌توانستیم نتیجه را تغییر دهیم، در نیمه اول شوت زدند گل خوریم، بار دیگر این اتفاق افتاد، گل‌های بدی را دریافت کردیم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال خاطرنشان کرد: من به عنوان سرمربی استقلال مسئولیت این شکست سنگین را قبول می‌کنم و بابت آن از هواداران استقلال عذرخواهی می‌کنم و دیگر چنین اتفاقی نخواهد افتاد، آخرین بار بود که استقلال این چنین شکست خورد.

ساپینتو تصریح کرد: بازیکنان باید تا آخر بجنگند و نباید تسلیم شوند، ما باید خیلی سریع خود را برای دیدار‌های بعدی آماده کنیم.

وی تاکید کرد: باید سرمان را بالا بگیریم، چون ما جنگنده هستیم و باید شرایط را تغییر دهیم. بهتر است به آینده نگاه کنیم. من به این تیم واقعا باور دارم.

سرمربی استقلال ادامه داد: این بزرگترین شکست من بود و ما باید سریع واکنش نشان دهیم و استقلال باشیم.

ساپینتو در پایان گفت: ما کیفیت خوبی داریم، در تمام طول بازی جنگیدیم، اما شانس با ما یار نبود، استقلال باید ذهنیت برنده داشته باشد و نباید به اینگونه تیم‌ها شانس بدهیم.