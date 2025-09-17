ترکیب نهایی و هشت نفره تیم ملی وزنه‌برداری ایران برای مسابقات قهرمانی جهان نروژ مشخص شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فدراسیون وزنه برداری اعلام کرد، با توجه به اینکه تیم‌های حاضر در رقابت‌های جهانی باید لیست نهایی خود را برای حضور در این مسابقات اعلام کنند کادرفنی تیم ملی لیست نهایی ایران را در برای رقابت‌های جهانی اعلام کرد.

با نظر بهداد سلیمی سرمربی تیم ملی و تایید کمیته فنی تیم ملی با ۸ ملی پوش راهی نروژ خواهد شد.

لیست نهایی تیم ملی برای رقابت‌های جهانی ۲۰۲۵ فورده:

۱. عبدالله بیرانوند (دسته ۷۹ کیلوگرم)
۲. ایلیا صالحی پور (دسته ۸۸ کیلوگرم)
۳. علی عالی پور (دسته ۹۴ کیلوگرم)
۴. علیرضا معینی (دسته ۹۴ کیلوگرم)
۵. علیرضا نصیری (دسته ۱۱۰ کیلوگرم)
۶. ابوالفضل زارع (دسته ۱۱۰ کیلوگرم)
۷. علی داودی (دسته ۱۱۰+ کیلوگرم)
۸. آیت شریفی (دسته ۱۱۰+ کیلوگرم)

رقابت‌های جهانی ۲۰۲۵ از ۱۰ مهر به میزبانی فورده نروژ آغاز می‌شود.

تبادل نظر
