باشگاه خبرنگاران جوان - مزایده سراسری ۲۹۴ اموال منقول از امروز چهارشنبه ۲۶ شهریورماه آغاز و تا ۲ مهرماه ادامه خواهد داشت. در این مزایده ۲۶ استان حضور دارند و ۳۹۲ پارتی انواع کالا با قیمت پایه بیش از ۶ هزار میلیارد ریال عرضه شده است.

در این مزایده انواع کالا‌ها از قبیل ماشین آلات نقلیه سنگین و راهسازی، انواع خودرو سواری ایرانی و خارجی، انواع لوازم یدکی، لوازم خانگی برقی و غیربرقی، دستگاه‌ها و قطعات الکتریکی و الکترونیکی، لوازم التحریر، اجزا و قطعات دستگاه‌های استخراج رمزارز، لوازم ساختمانی، اقلام سریع الاشتعال، اقلام سریع الفساد عرضه شده است.

بر اساس اطلاعات جدول زمان بندی، علاقه مندان می‌توانند با دریافت اطلاعات مزایده از طریق سامانه ستاد تدارکات الکترونیک دولت به نشانی eauc.setadiran.ir و یا تارنمای سازمان اموال تملیکی، از کالا‌های عرضه شده بازدید به عمل آورده و پیشنهاد‌های قیمتی خود را در سامانه مذکور ثبت نمایند.

بازدید از کالا‌های مطرح شده، در تمامی ایام هفته از ساعت ۸ الی ۱۴ امکانپذیر است وآخرین مهلت بازدید و ارائه پیشنهاد ساعت ۲۴ روز چهارشنبه ۲ مهرماه خواهد بود. همچنین ۷ مهرماه نیز رمزگشایی صورت گرفته و اسامی برندگان اعلام می‌شود.