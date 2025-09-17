باشگاه خبرنگاران جوان- وزارت خارجه پاکستان، سفیر حکومت طالبان در اسلامآباد را به دلیل افزایش حملات تروریستی احضار کرد و به صورت رسمی هشدار داد که روابط کابل با گروه تحریک طالبان پاکستان (تیتیپی) باید کاملاً قطع شود و از خاک افغانستان برای فعالیتهای تروریستی علیه پاکستان استفاده نشود.
در این دیدار، معاون وزیر خارجه پاکستان به سفیر طالبان تأکید کرد که کابل باید به تعهدات خود در زمینه نابودی این گروه در خاک افغانستان عمل کند، در غیر این صورت ادامه این روند اقدامی خصمانه تلقی خواهد شد.
همزمان با این اقدام دیپلماتیک، قرار است هیئتی به ریاست نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان به کابل سفر کرده و پیام مشابهی را به مقامهای طالبان منتقل کند.
این در حالی است که طالبان همواره اتهامات مربوط به حمایت از حملات تروریستی را رد کرده و آن را مشکل داخلی پاکستان دانسته است.
تحریک طالبان پاکستان نیز همزمان از برقراری آتشبس سهروزه در منطقه «وانا» خبر داده است.
این احضار و هشدار نشاندهنده افزایش فشار دیپلماتیک اسلامآباد برای مهار فعالیتهای تروریستی مرزی است.