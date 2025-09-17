باشگاه خبرنگاران جوان- دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) در تازه‌ترین گزارش سه‌ماهه خود به مجمع عمومی و شورای امنیت، نسبت به تشدید نقض حقوق بشر، وخامت بحران انسانی و افزایش محدودیت‌ها علیه زنان و دختران در افغانستان هشدار داده است.

بر اساس این گزارش که امروز چهارشنبه منتشر شد، بیش از ۱.۶ میلیون نفر به‌طور اجباری به افغانستان بازگردانده شده‌اند و هم‌زمان کاهش بودجه کمک‌های بشردوستانه و تعطیلی بیش از ۴۰۰ مرکز درمانی، وضعیت نگران‌کننده‌ای را در کشور ایجاد کرده است.

برنامه واکنش انسانی برای سال ۲۰۲۵ که با هدف کمک به ۱۶.۸ میلیون نفر تدوین شده، تنها ۲۷ درصد از بودجه ۲.۴۲ میلیارد دلاری خود را تأمین کرده است.

یوناما در گزارش خود به سرکوب معترضان، بازداشت نزدیک به ۳۰ هزار نفر و تداوم سیاست‌های تبعیض‌آمیز طالبان اشاره کرده که فضای مدنی و امنیتی کشور را محدود کرده است. زنان و دختران افغان از حق آموزش، اشتغال و مشارکت اجتماعی محروم شده‌اند و ممنوعیت صدور مجوز وکالت برای زنان همچنان برقرار است. همچنین طالبان با اعمال محدودیت‌های بیشتر بر استفاده از گوشی‌های هوشمند، رسانه‌ها، محافل فرهنگی و مراسم مذهبی، کنترل سخت‌گیرانه‌تری بر جامعه اعمال کرده‌اند.

در بخش امنیتی گزارش آمده است که بین ماه مه تا پایان ژوئیه ۲۰۲۵، بیش از ۲۶۵۰ رویداد امنیتی در افغانستان ثبت شده که نسبت به سال گذشته ۹ درصد افزایش داشته است. اگرچه فعالیت داعش کاهش یافته، اما درگیری‌های مرزی میان نیروهای طالبان و ارتش پاکستان افزایش داشته است.

یوناما همچنین به موارد متعدد شکنجه، بازداشت‌های خودسرانه، قتل مخالفان، خشونت مبتنی بر جنسیت و ازدواج‌های اجباری اشاره کرده است. دیوان کیفری بین‌المللی نیز برای رهبر طالبان و قاضی‌القضات این گروه به‌دلیل ارتکاب جنایت علیه بشریت حکم بازداشت صادر کرده است.

در بخش اقتصادی گزارش عنوان شده که با وجود پیش‌بینی رشد اقتصادی ۲.۵ درصدی، اقتصاد افغانستان همچنان با کسری تجاری شدید، کاهش صادرات و افزایش واردات روبه‌رو است. سازمان ملل متحد حدود ۳۶۰ میلیون دلار برای پروژه‌های بشردوستانه در افغانستان تأمین کرده، اما کاهش بودجه جهانی مانع از تداوم بسیاری از این خدمات شده است.

دبیرکل سازمان ملل نیز نسبت به پیامدهای بازگشت گسترده مهاجران افغان ابراز نگرانی کرده و از کشورهای عضو خواسته است به تعهدات بین‌المللی خود در زمینه حفاظت از این افراد، به‌ویژه زنان تنها و خانواده‌های آسیب‌پذیر، پای‌بند بمانند.