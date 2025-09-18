تیم المحرّق بحرین موفق به کسب پیروزی پر گل مقابل الوحدات اردن شد و النصر هم کارش را با برد پرگل آغاز کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در چارچوب دیدار‌های هفته اول گروه A فصل جدید لیگ قهرمانان آسیا، تیم‌های المحرق بحرین و الوحدات اردن که رقبای استقلال در این مرحله هستند، از  در ورزشگاه شیخ علی بن محمد آل‌خلیفه شهرک عراد به مصاف هم رفتند که این دیدار با پیروزی چهار بر صفر نماینده بحرین به پایان رسید.

در حالی که ساعاتی قبل استقلال ایران در نخستین مسابقه فصل ۲۶-۲۰۲۵ لیگ قهرمانان آسیا با نتیجه ناباورانه ۷ بر یک مقابل الوصل امارات شکست خورده بود، در بازی دوم از این گروه نیز نتیجه غیرمنتظره دیگری اتفاق افتاد تا هر دو دیدار این گروه پرگل تمام شود.

لمحرّق بحرین با گلزنی الیوت سیموئز آنگولایی در دقیقه ۱۸، آرتور رِزِنده و مورلاتو، مهره‌های برزیلی در دقایق ۲۵ و ۸۶ و همچنین گل به خودی احمد هیکل در دقیقه ۶+۹۰ موفق به کسب پیروزی ۴ بر صفر مقابل الوحدات اردن شد تا شروع مقتدرانه در لیگ قهرمانان آسیا داشته باشد.

با این نتیجه، الوصل امارات با ۳ امتیاز و تفاضل گل مثبت ۶ در صدر جدول گروه A لیگ قهرمانان آسیا ایستاد، المحرق بحرین با ۳ امتیاز و تفاضل گل مثبت ۴ در جایگاه دوم قرار گرفت و تیم‌های الوحدات اردن و استقلال ایران هم رتبه‌های بعدی را به خود اختصاص دادند.

المحرق بحرین در حالی این پیروزی پر گل را به دست آورد که روز چهارشنبه، ۹ مهر ۱۴۰۴ در هفته دوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا مهمان استقلال ایران است.

در دیگر دیدار مهم شب دوم سطح دوم لیگ قهرمانان آسیا، تیم النصر عربستان از گروه چهارم با پنج گل مهمانش استقلال تاجیکستان را در هم کوبید. در این بازی کریستیانو رونالدو استراحت کرد و در ترکیب النصر نبود و برخی از ستاره‌های نامدار این تیم هم در نیمه دوم به میدان آمدند.

