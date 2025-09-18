تیم‌های لیورپول، بایرن مونیخ، پاری سن ژرمن و اینتر حریفان خود را در لیگ قهرمانان اروپا شکست دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه شب دوم از هفته نخست لیگ قهرمانان اروپا، از ساعت ۲۲ و ۳۰ دقیقه چهار بازی همزمان برگزار شد.

در یکی از مهمترین بازی‌ها، مصاف لیورپول و اتلتیکو مادرید در آنفیلد با پیروزی ۳-۲ میزبان به پایان رسید. لیورپول بازی را توفانی آغاز کرد و تا دقیقه ۶ دو گل وارد دروازه اوبلاک کرد. ابتدا شوت محمد صلاح از ضربه آزاد در بین راه به رابرتسون برخورد کرد و پس از تغییر مسیر وارد دروازه اتلتیکو شد و دو دقیقه بعد این بار خود صلاح گلزنی کردند و نتیجه ۲ بر صفر شد.

در ادامه اتلتیکو با دو گل یورنته در دقایق ۳+۴۵ و ۸۱ بازی را مساوی کرد و در حالی که بازی با همین نتیجه رو به پایان بود، کرنر ارسالی سوبوسلای در دقیقه ۹۲ با ضربه سر فن دایک وارد دروازه اوبلاک شد تا لیورپول در ادامه خوش شانسی‌ها و برد‌های ناپلئونی اش در لیگ برتر انگلیس، در لیگ قهرمانان هم به همین شکل پیروز شود.

در دیگر بازی حساس، آبی‌های لندن ۱۳ سال پس از کسب نخستین عنوان قهرمانی اروپای خود در آلیانتس آرنا، بار دیگر در این ورزشگاه مملو از تماشاگر مقابل مونیخی‌ها قرار گرفتند و این بار ۳-۱ شکست خوردند.

بایرن در دقیقه ۲۰ به گل نخست رسید. کیمیش توپ را در سمت راست به اولیسه رساند و ارسال عرضی او با برخورد به تروو چالوبا به درون دروازه چلسی رفت. بایرن به حملات ادامه داد و چند دقیقه بعد صاحب ضربه پنالتی شد. برخورد نرم کایسدو و کین با تصمیم سخت‌گیرانه خوزه سانچس پنالتی اعلام شد. اتاق VAR پنالتی را تأیید داد تا کین با فریب سانچس، حساب کار را ۲ بر صفر کند. چلسی فوراً به این گل واکنش نشان داد و روی یک ضدحمله تندوتیز با هنرنمایی کول پالمر به گل رسید. او توپ را در آستانه محوطه جریمه حریف از گوستو پس گرفت و به گوشه بالای دروازه مانوئل نویر فرستاد. بایرن در نیمه دوم بازی را کنترل کرد و کین با فرصت‌طلبی پاس اشتباه مالو گوستو را، بدون لمس توپ اضافه به گل سوم تیمش تبدیل کرد.  

پاری سن ژرمن مدافع عنوان قهرمانی فصل جدید لیگ قهرمانان اروپا را با یک پیروزی مقتدرانه مقابل آتالانتا آغاز کرد و چهار گل به ثمر رساند. مارکینیوش، مدافع وسط ۳۱ ساله برزیلی اولین گل پاریس را در دقیقه ۳ به ثمر رساند و خویچا کواراتسخلیا از پشت محوطه جریمه تور دروازه کارنسکی را به لرزه انداخت. سنگربان ۲۵ ساله پنالتی بردلی بارکولا را مهار کرد، اما پاس گل خود او باعث شد مندس در ابتدای نیمه دوم اختلاف را افزایش دهد و در ادامه راموس با ضربه چیپ دروازه حریف را باز کرد.

اینتر نایب قهرمان فصل گذشته هم در آمستردام با دو گل آژاکس هلند را شکست داد. ابتدا مارکوس ‏تورام، مهاجم اینتر، با پرشی عالی روی ارسال چالهانغلو به آژاکس گل زد‎.  تورام که ستاره درخشان اینتر در این بازی در غیاب لائوتارو مارتینز بود، در دقیقه دوم پس از آغاز نیمه دوم هم بار دیگر و دقیقا با همان شیوه گل اول توانست دروازه آژاکس را برای بار دوم باز کند. چالهان اوغلو بار دیگر یک کرنر دقیق و زیبا روی محوطه جریمه ارسال کرد و این بازیکن با ضربه سر توانست بار دیگر گلزنی کند.

