باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی - در روزهای پایانی تابستان، برخی والدین در شهر قم هنگام مراجعه به مدارس دولتی برای ثبتنام فرزندان خود، با درخواست پرداخت مبالغی مواجه شدهاند که تحت عنوان هزینه کلاس فوقبرنامه، بهداشت، آزمونهای مستمر یا فعالیتهای فرهنگی مطرح میشود.
آموزش رایگان، واژهای آشنا که سالهاست در شعارهای رسمی و قوانین کشور تکرار میشود، اما در عمل، بسیاری از خانوادهها هنگام ثبتنام فرزندانشان در مدارس دولتی با فهرستی از هزینهها مواجه میشوند که نه تنها اجباری به نظر میرسند، بلکه گاه بدون شفافیت و مستند قانونی دریافت میشوند.
یکی از والدین در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان میگوید: وقتی برای ثبتنام رفتم، گفتند باید فلان مبلغ را پرداخت کنم تا پرونده کامل شود. وقتی اعتراض کردم، گفتند اگر نپردازید، در کلاسهای فوقبرنامه شرکت داده نمیشود.
یکی از اولیای دانش آموزان در گفتوگو با خبرنگار ما گفت: در مدرسهای که فرزندم ثبتنام شد، مبلغی بابت کلاسهای فرهنگی و بهداشتی خواستند. وقتی اعتراض کردم، گفتند اگر پرداخت نکنید، در برخی برنامهها شرکت داده نمیشود.
مدیرکل آموزش و پرورش استان قم در واکنش به گلایه والدین درباره دریافت وجه هنگام ثبتنام در مدارس دولتی، تأکید کرد: دریافت هرگونه وجه اجباری در مدارس دولتی عادی ممنوع است و تنها هزینه کتاب و بیمه مجاز است. سایر پرداختها باید با تصویب انجمن اولیا و مربیان و بهصورت داوطلبانه انجام شود.
او افزود: مدارس دولتی به چند دسته تقسیم میشوند؛ از جمله دولتی عادی، استعدادهای درخشان، شاهد، هیئت امنایی، نمونه دولتی و قرآنی. در این میان، مدارس دولتی عادی طبق دستورالعمل اجرایی ثبتنام که هر ساله از سوی وزارت آموزش و پرورش ابلاغ میشود، مجاز به دریافت هیچگونه وجهی از والدین در زمان ثبتنام نیستند،
او افزود: سایر هزینهها کاملاً اختیاری است و در زمان ثبتنام نباید مطرح یا دریافت شود. پس از تشکیل انجمن اولیا و مربیان، جلساتی برگزار میشود که در آن مبالغی برای فعالیتهای آموزشی و پرورشی مصوب میگردد و پرداخت آنها از سوی والدین الزامی نیست.
مدیرکل آموزش و پرورش قم با اشاره به برخی تخلفات در مدارس دولتی عادی گفت: در مواردی که دریافت وجه غیرقانونی صورت گرفته باشد، خانوادهها میتوانند با مراجعه به ادارات پاسخگویی به شکایات آموزش و پرورش در چهار نقطه از استان شامل شهر قم، کهک، جعفرآباد و خلجستان، نسبت به پیگیری و حتی استرداد وجه اقدام کنند.
محمدیسعید همچنین به برخی هزینههای آموزشی اشاره کرد و گفت: در مواردی، مدارس دورههایی مانند آموزش بهداشت برگزار کردهاند که با دریافت هزینهای اندک، موجب کاهش بیماریهایی نظیر سرماخوردگی شدهاند. این هزینهها در نهایت به نفع دانشآموزان بوده و با رویکرد آموزشی و پرورشی مدارس همراستا است.
او ادامه داد:همچنین ممکن است برخی معلمان برای ارتقای کیفیت آموزش، آزمونهای متعددی برگزار کنند که نیاز به هزینه دارد اما آموزش و پرورش بر این روند نظارت دارد و هرگونه هزینه باید با رضایت و اطلاع خانوادهها صورت گیرد.
در شرایطی که بسیاری از خانوادهها با مشکلات اقتصادی دستوپنجه نرم میکنند، دریافت هزینههای غیرشفاف و اجباری از سوی برخی مدارس دولتی، نه تنها اصل آموزش رایگان را زیر سؤال میبرد، بلکه اعتماد عمومی به نظام آموزشی را نیز خدشهدار میکند.