پیشکسوت تیم فوتبال استقلال انتقاداتی از نحوه بازی آبی پوشان و دریافت ۷ گل از تیم الوصل امارات مطرح کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - محمد نوری پیشکسوت تیم فوتبال استقلال در گفتوگو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره شکست ۷ بر یک آبی پوشان برابر تیم الوصل امارات در لیگ قهرمانان سطح دوم آسیا اظهار کرد: بازیکنان باید بدانند که پیراهن چه تیمی را برتن کردند و باعث تاسف است. مدیریت باشگاه باید نصف قرارداد را به عنوان جریمه به بازیکنان ندهد. واقعا نتیجه افتضاحی بود و هواداران ناراحت هستند. ما چند و قت است که میگوییم خط دفاع استقلال مشکل دارد و بازیکنی باید در این پست قرار بگیرد که بتواند مدیریت کند. من نمیدانم ساپینتو چه اصراری دارد که سهرابیان را در خط دفاع میگذارد، چون او در بازیهای قبل هم عملکرد ضعیفی داشت.
او افزود: خط دفاع استقلال در این بازی فاجعه بود و این نتیجه رقم خورد و باید بازیکنان خجالت بکشند و آنها باید بدانند که چه پیراهنی بر تن کردند و این لباس بر تن چه کسانی بوده است و باعث آبرویزی در آسیا شدند.
نوری درباره اینکه چرا بازیکنان خارجی استقلال نتوانستند گلهای خورده را جبران کنند، گفت: بازیکنان خارجی دیر به ترکیب تیم استقلال اضافه شدند. البته من معتقدم که اسم، بازی نمیکند و کسی بازی میکند که تعصب و غیرت داشته باشد. به هر حال وقتی تیمی بد بازی میکند همه مقصر هستند و زمانی که مدافعان ضعیف بازی میکنند بقیه بازیکنان در پستهای میانی و مهاجم هم ضعیف ظاهر میشوند. ما در این بازی به راحتی گل میخوردیم و این شرایط را تاکنون ندیده بودم. من استقلال را تا الان به این صورت ندیده بودم و این فاجعهای بود که در ۲ نیمه بازی مشاهده کردیم. مهاجمان الوصل امارات به راحتی ضربه سر میزدند و هیچ کس نبود جلوی آنها را بگیرد. توجیه فنی در این باره نداریم، چون تیم استقلال کیفیت خوبی نداشته است. فقط میخواهم بگویم که بازیکنان استقلال خجالت بکشند از پیراهنی که بر تن کردند و میلیاردها تومان که میگیرند. بازیکنان باید سرشان پایین باشد و چیزی نمیتوانیم بگوییم.
پیشکسوت استقلال درباره اینکه آدان دروازه بان آبی پوشان در دریافت ۷ گل از الوصل مقصر نبود، گفت: آدان که در دریافت گل اول مقصر نبود، چون توپ وارد گوشه دروازه شد و هیچ گلری نمیتواند این توپ را بگیرد. بقیه گلها هم از ضعف دفاعی خوردیم و وقتی آدان دید که مدافعان سرجای خود نیستند به جلو آمد تا توپ را مهار کند که متاسفانه بازیکن الوصل بهتر عمل کرد و گل هفتم را به ثمر رساند. وقتی خط دفاع ضعیف باشد، دروازه بان هم روحیه اش خراب میشود. اصلا خط دفاع استقلال در این بازی فاجعه بود و باید بازیکن جدید گرفته شود. به نظرم باید استقلالیها یک ریکاوری خوب داشته باشند و از لحاظ روحی و روانی بازیکنان را آماده بازیهای بعدی کنند. به نظرم باید بازیکنانی که ۸۰ الی ۱۰۰ میلیارد پول میگیرند را جریمه کنند تا تلنگری به آنها وارد شود.
نوری درباره اینکه ساپینتو برای اولین بار روی نیمکت تیم استقلال قرار گرفت، گفت: به هر حال ساپینتو در مورد این شکست باید بیاید و جواب بدهد که چه عواملی باعث شد که تیمش ۷ گل خورد و شرایط به چه صورت بوده است.
او درباره اینکه تیم استقلال میتواند از گروهش صعود کند، بیان کرد: به نظرم استقلال توانایی صعود از گروهش را دارد. من اصلا چنین چیزی ندیده بودم و همه به خصوص تیم الوصل تعجب کرده بودند که چرا استقلال به این روز افتاده است. خط دفاع استقلال باید ترمیم شود و یک مقدار فشار بر روی بازیکنان بیاورند که بدانند در چه تیمی بازی میکنند تا با توان صددرصد در زمین مسابقه ظاهر شوند. ان شاء الله استقلال از گروهش صعود میکند و اگر این اتفاق نیفتد فاجعه دیگری رقم میخورد.