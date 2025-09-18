سخنگوی آموزش و پرورش گفت: همه مدارس اول مهر آغاز به کار خواهند کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه -علی فرهادی, سخنگوی وزارت آموزش و پرورش در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: مدارس همانند سال‌های گذشته در موعد مقرر یعنی ۱ مهر باز می‌شوند و جشن شکوفه ها هم همانند سال های گذشته یک روز پیش از آغاز سال تحصیلی برگزار خواهد شد. 

سخنگوی آموزش و پرورش درباره سناریوی این وزارتخانه در پی وقوع شرایط خاص بیان کرد: آموزش و پرورش در این زمینه بسیار آماده و فعال است و باتوجه به برودت و آلودگی هوا و کلا شرایط خاص آمادگی و برنامه ریزی کامل با این شرایط را دارد.

فرهادی با اعلام اینکه مدارس به صورت حضوری فعالیت می‌کنند؛ ادامه داد: پیش فرض اصلی آموزش و پرورش تحصیل در فضای کلاس و تعامل حضوری بین معلم و دانش آموز است اما در صورت بروز شرایط خاص سناریوهای مختلف را برنامه ریزی کردیم تا در هر شرایطی جریان آموزش و تعلیم و تربیت متوقف نشود.  

