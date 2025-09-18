\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u00a0\u062c\u0646\u0648\u0646 \u062c\u0647\u0627\u0646 \u0627\u0632 \u062c\u0646\u0627\u06cc\u062a \u062f\u0631 \u063a\u0632\u0647\u060c \u0648\u0627\u0631\u062f\u0627\u062a \u062e\u0648\u062f\u0631\u0648 \u062f\u0631 \u0647\u0632\u0627\u0631\u062a\u0648\u06cc \u062a\u0639\u0631\u0641\u0647\u060c \u062f\u0631\u062e\u0648\u0627\u0633\u062a \u0628\u0627\u0632\u0646\u06af\u0631\u06cc \u0641\u0648\u0631\u06cc \u062f\u0633\u062a\u0645\u0632\u062f \u062f\u0631 \u0634\u0648\u0631\u0627\u06cc \u0639\u0627\u0644\u06cc \u06a9\u0627\u0631 \u0648 \u0633\u0646\u06af\u06cc\u0646\u200c\u062a\u0631\u06cc\u0646 \u0634\u06a9\u0633\u062a \u062a\u0627\u0631\u06cc\u062e \u0627\u0633\u062a\u0642\u0644\u0627\u0644 \u0627\u0632 \u0639\u0646\u0627\u0648\u06cc\u0646 \u0631\u0648\u0632\u0646\u0627\u0645\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n\u00a0\n\u00a0\n\u00a0\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\u00a0\n\u00a0