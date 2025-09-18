روزنامه‌های امروز به موضوعاتی نظیر درخواست بازنگری فوری دستمزد در شورای عالی کار و سنگین‌ترین شکست تاریخ استقلال پرداخته‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان - جنون جهان از جنایت در غزه، واردات خودرو در هزارتوی تعرفه، درخواست بازنگری فوری دستمزد در شورای عالی کار و سنگین‌ترین شکست تاریخ استقلال از عناوین روزنامه‌های امروز است.

 

 

 

 

ایران

جوان

خراسان

سازندگی

جهان صنعت

آرمان امروز

آرمان ملی

کار و کارگر

فرهیختگان

شرق

کیهان

اعتماد

مردم سالاری

همشهری

وطن امروز

هم میهن

قدس

گل

شوت

خبر ورزشی

 

 

