به گفته فرماندار طبس تکمیل و تجهیز ساختمان مدیریت بحران این شهرستان به ۱۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - اشرفیان فرماندار طبس گفت: ساختمان مدیریت بحران طبس که از مهمترین طرح‌های مدیریت بحران شهرستان محسوب می‌شود، هم اکنون ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

او افزود: تاکنون برای احداث و تکمیل این ساختمان ۳۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

بیشتر بخوانید

اشرفیان اظهار کرد: ادامه کار و تکمیل و تجهیز ساختمان به ۱۰ میلیارد تومان اعتبار دیگر نیاز دارد.

آخوندی مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی نیز با بیان اینکه پارسال بخشی از اعتبارات تکمیلی برای این طرح اختصاص یافته است، بیان کرد: امسال هم تکمیل این طرح در اولویت تخصیص اعتبار قرار دارد تا علاوه بر بخش‌های ساختمانی، تجهیزات جانبی و امکانات موردنیاز آن نیز فراهم شود. این ساختمان مقاوم و ضدزلزله طراحی شده و ظرفیت استقرار نیرو‌های استان‌های معین در بحران‌های بزرگ را هم دارد. همین چندمنظوره بودن، اهمیت طرح را دوچندان می‌کند.