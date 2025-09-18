شهروندخبرنگار ما تصاویری از دومین روز از مانور سراسری پایش داروخانه‌های گیاه‌پزشکی در شهرستان نیشابور استان خراسان رضوی را به نمایش گذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مانور نظارت و بازرسی از داروخانه‌های عرضه‌کننده سموم و آفت‌کش‌های کشاورزی، همزمان با سراسر کشور، در شهرستان نیشابور آغاز شد. این مانور که به صورت سراسری در حال اجراست، طی روز‌های ۲۵ و ۲۶ شهریور ماه، توسط کارشناسان نظارت، بازرسی و حفظ نباتات مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان نیشابور انجام پذیرفت. در نخستین روز از این مانور، تیمی متشکل از رئیس اداره نظارت و بازرسی محصولات کشاورزی، رابط نظام مهندسی کشاورزی شهرستان، مسئول حفظ نباتات و مسئول زراعت و کارشناسان بخش مرکزی، از چندین داروخانه گیاه‌پزشکی در سطح این شهرستان بازدید به عمل آوردند.

هدف از اجرای این مانور، نظارت دقیق بر فرآیند عرضه قانونی و استاندارد محصولات مربوط به حفظ نباتات، کنترل آفات و بیماری‌های گیاهی و پیشگیری از قاچاق و عرضه غیرمجاز سموم کشاورزی عنوان شده است.

شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: مریم دانشگر - خراسان رضوی

دومین روز از مانور سراسری پایش داروخانه‌های گیاه‌پزشکی در نیشابور

