باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - حبیب قاسمی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به اهمیت مالیات بر ارزش افزوده در تامین منابع مالی کشور گفت: مالیات بر ارزش افزوده یکی از پایههای اصلی درآمدی دولت است که نقش مهمی در تامین امنیت، آموزش، بهداشت، درمان و پرداخت حقوق بازنشستگان ایفا میکند. در سال جاری، ۲۶۲ هزار میلیارد تومان از این محل به بخشهای حیاتی کشور اختصاص یافته و ۲۴۴ هزار میلیارد تومان نیز سهم شهرداریها و دهیاریهای سراسر کشور بوده است.
نماینده مردم دهاقان و شهرضا در مجلس با انتقاد از مشکلات ساختار سنتی اخذ مالیات بر ارزش افزوده اظهار کرد: سالها نظام مالیاتستانی مبتنی بر صورتحسابهای کاغذی، فعالان اقتصادی را با چالشهای زیادی مواجه کرده بود؛ از محاسبه و اظهار تا پرداخت، همه چیز بهصورت پیچیده و زمانبر انجام میشد که این شرایط نهتنها موجب سردرگمی مودیان میشد بلکه فضا را برای سلیقهگرایی و اختلافات با ممیزان فراهم میکرد لذا اهمیت صورتحساب الکترونیک در این بخش بسیار مهم بوده و توانسته بسیاری از مشکلات مودیان را حل کند.
این نماینده مجلس میگوید راهکار اجرای سامانه صدور صورتحساب الکترونیکی و ارائه اظهارنامه پیشفرض مالیات بر ارزش افزوده، حاصل همکاری قانونگذاران و مجریان اقتصادی کشور است.
قاسمی تاکید کرد: با این تحول، بیش از سه میلیون کالا و خدمت دارای نرخ شفاف و معین مالیات بر ارزش افزوده شدهاند و این امر به پایان دادن به سردرگمی مودیان کمک کرده است. نرخها بهصورت سیستمی و پیشینی تعیین میشود و دیگر جایی برای اعمال نظر شخصی باقی نمیماند.
عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اثرات مثبت این شفافیت در محیط کسبوکار گفت: وقتی فعالان اقتصادی از ابتدا بدانند چه میزان مالیات باید پرداخت کنند، پیشبینیپذیری در اقتصاد افزایش مییابد و سرمایهگذاری با اطمینان بیشتری صورت میگیرد همچنین فرآیند پرداخت مالیات به شکل سادهتر و سریعتر انجام میشود.
نماینده مردم دهاقان و شهرضا در مجلس در ادامه به نوآوری در پرداخت مالیات معاملات نسیه اشاره کرد و گفت: پیشتر، مودیان حتی قبل از دریافت پول فروش نسیه، باید مالیات آن را پرداخت میکردند که این مسئله فشار زیادی به نقدینگی کسبوکارها وارد میکرد، اما با اصلاحات جدید، پرداخت مالیات این معاملات به زمان تسویه موکول شده است لذا این اقدام ضمن حفظ درآمدهای مالیاتی، از فشار مالی غیرضروری بر فروشندگان جلوگیری میکند.
عضو کمیسیون عمران مجلس با ارائه چند راهکار تکمیلی برای ارتقای این نظام بیان کرد: نخست باید زیرساختهای فنی سامانههای مالیاتی تقویت شود تا همه مودیان در سراسر کشور بتوانند بدون اختلال از آنها استفاده کنند؛ دوم اینکه آموزش فراگیر برای فعالان اقتصادی در دستور کار قرار گیرد تا با فرآیندهای جدید آشنا شوند و از مزایای آن بهرهمند شوند و سوم، تعامل نزدیکتری میان سازمان امور مالیاتی و اتاقهای بازرگانی و اصناف شکل گیرد تا در صورت بروز مشکلات، راهحلها بهسرعت ارائه و اجرا شود.
قاسمی در پایان تصریح کرد: شفافیت و عدالت مالیاتی، سنگبنای رشد اقتصادی و حمایت از تولید است. با تکمیل این اصلاحات و رفع کاستیها، میتوان به آیندهای امیدوار بود که در آن هم دولت منابع پایدار داشته باشد و هم تولیدکننده و مصرفکننده از فشارهای غیرضروری رها شوند.