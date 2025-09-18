رئیس جمهور گفت: الگوی همکاری‌های موفق کشورهای مستقلی همچون ایران و روسیه ثابت خواهد کرد که دوران یکجانبه‌گرایی در دنیا به سرآمده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران شامگاه چهارشنبه  در دیدار سرگئی تیسیویلف وزیر انرژی روسیه و هیات همراه، ضمن ابراز رضایت و خرسندی از روند همکاری‌های مشترک ایران و روسیه و اهتمام مسئولان دو کشور در اجرای توافق‌های دوجانبه در بخش‌های حمل و نقل، انرژی و نیروگاهی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران با جدیت اجرای توافق‌های میان دو کشور را در دستور کار خود قرار داده و تمامی بسترهای لازم برای همکاری‌های مشترک فراهم است؛ هیچ مانعی بر سر راه همکاری‌های تهران - مسکو و اجرای توافق‌های دوجانبه وجود ندارد.

رئیس جمهور اسلامی ایران در ادامه با تاکید بر اینکه خروجی جلسات کارشناسی پس از توافق‌های مقامات عالی دو کشور در سریع‌ترین زمان ممکن باید در میدان عمل به مرحله اجرا برسد، تصریح کرد: با اراده موجود از جانب ما و عزم و اراده‌ای که در آقای پوتین رئیس جمهور محترم روسیه در اجرای توافق‌های دو کشور وجود دارد، تسریع و تکمیل روند کار به همت وزرا و تیم‌های کارشناسی است که باید با جدیت و اهتمام مضاعف کارها را به نتیجه برسانند.

پزشکیان در ادامه ابراز امیدواری کرد که نتیجه این تعاملات و رفت و آمدهای هیات‌های دیپلماتیک به گسترش و توسعه هرچه بیشتر روابط دو کشور دوست و همپیمان ایران و روسیه بینجامد.

رئیس جمهور اسلامی ایران همچنین از تیسیویلف خواست سلام‌های گرمش را به ولادمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ابلاغ کند.

وزیر انرژی روسیه نیز در این دیدار، ضمن ابلاغ سلام‌های گرم رئیس جمهور روسیه به پزشکیان، با ارائه گزارشی از سفر خود به ایران و دیدار با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران و همچنین پیگیری اجرای توافق‌های دوجانبه، از جمله توافق‌های صورت گرفته در کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور تصریح کرد: خوشبختانه در سایه عزم و اراده مقامات عالی دو کشور همکاری‌های سازنده در چارچوب کمیسون مشترک اقتصادی ایران و روسیه شکل گرفته داست و مسئولان مربوطه برای اجرای توافق‌ها به صورت مستمر با یکدیگر در تماس هستند.

تیسیویلف ضمن قدردانی از اهتمام پزشکیان نسبت به اجرای توافق‌های دو کشور به ویژه در بخش حمل و نقل، انرژی و نیروگاهی اظهار کرد: ما آماده هستیم به سرعت توافق‌های دوجانبه را به مرحله اجرا برسانیم و در این راستا هیچ مانع، فشار یا تحریمی نمی‌تواند در مسیر همکاری‌های تجاری و اقتصادی دو کشور خلل یا وقفه ایجاد کند. 

