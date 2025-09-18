رئیس سازمان غذا و دارو گفت: با حذف ارز ترجیحی، واکسن آنفلوآنزا با نرخ ارز آزاد تأمین می‌شود و قیمت آن در حال حاضر حدود ۹۲۰ هزار تومان است؛ قیمت محموله‌های بعدی نیز ممکن است با توجه به نرخ روز ارز متغیر باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی پیرصالحی درباره تامین واکسن آنفلوآنزا برای امسال گفت: واکسن آنفلوآنزای ایرانی مهرماه وارد بازار می‌شود و سهمیه حوزه معاونت بهداشت نیز برای همین ماه تأمین و در اختیار معاونت مربوطه قرار خواهد گرفت.

وی با بیان اینکه زمان طلایی تزریق واکسن آنفلوآنزا از شهریور تا نیمه آبان‌ماه است، افزود: متقاضیان واکسن نگران نباشند، چراکه تمام محموله‌های واکسن چه وارداتی و چه تولید داخل تا پایان مهرماه و نهایتاً نیمه اول آبان‌ماه تأمین و در داروخانه‌ها به طور گسترده توزیع خواهد شد.

پیرصالحی مجموع واکسن‌های وارداتی را سه و نیم میلیون دوز اعلام کرد و گفت: این واکسن‌ها در سه یا چهار محموله وارد کشور می‌شود و در داروخانه‌ها توزیع می‌شوند.

او همچنین درباره افزایش قیمت واکسن آنفلوآنزا توضیح داد: با توجه به اینکه دارو‌های مهم‌تری وجود دارند که باید ارز ترجیحی به آنها اختصاص داده شود، ارز ترجیحی از واکسن آنفلوآنزا حذف و به ارز اشخاص تبدیل شد؛ بنابراین این واکسن تقریباً با قیمت ارز آزاد تأمین می‌شود و افزایش قیمت نیز به همین دلیل است.

رئیس سازمان غذا و دارو درباره افزایش قیمت واکسن ایرانی آنفلوآنزا نیز گفت: واکسن ایرانی آنفلوآنزا یک فرآورده نوترکیب و از نسل جدید واکسن‌های آنفلوآنزاست که از جمله واکسن‌های گران‌قیمت در دنیا محسوب می‌شود. قیمت این واکسن نیز بر اساس رفرنس‌های جهانی تعیین شده است.

وی افزود: واکسن آنفلوآنزا به دلیل تأمین با ارز اشخاص، بسته به روز ورود به کشور قیمت‌گذاری می‌شود. در حال حاضر قیمت این واکسن حدود ۹۲۰ هزار تومان است، اما محموله‌های بعدی ممکن است با توجه به نرخ روز ارز با قیمت متفاوتی عرضه شوند.

منبع: ایسنا

