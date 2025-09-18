پیام شما شهروندان عزیز در مورد مشکلات انتقال سهام متوفیان بعد از تیرماه ۹۹؛ توسط خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان پیگیری شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شما شهروندان عزیز در مورد مشکلات انتقال سهام متوفیان بعد از تیرماه ۹۹؛، پیام‌هایی برای سرویس شهروندخبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان ارسال کردید، که پس از بررسی برای پیگیری به سرویس اقتصادی ارجاع داده شد.

دغدغه روز/

ماجرای انتقال سهام عدالت متوفیان بعد تیر ۹۹ چه زمانی برطرف می‌شود؟

ماجرای انتقال سهام عدالت متوفیان بعد تیر ۹۹ به کجا رسید؟

نتیجه پیگیری خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در مورد مشکلات انتقال سهام متوفیان بعد از تیرماه ۹۹؛، در لینک زیر مشاهده کنید.

انتقال سهام عدالت متوفیان بعد از سال ۹۹ به کجا رسید؟

آخرین وضعیت انتقال سهام عدالت متوفیان بعد از مردادماه سال ۹۹ پیگیری شد.

 

