رئیس مرکز جامع اطلاع رسانی پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ، از ترافیک روان در معابر و بزرگراه‌های پایتخت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ علی اصغر شریفی رئیس مرکز جامع اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ، با اشاره به وضعیت ترافیکی معابر پایتخت گفت: تردد خودرو‌ها در صبح امروز پنج شنبه، در معابر و بزرگراه‌ها در وضعیت عادی است و هیچ بار ترافیکی در معابر پایتخت مشاهده نشده و رفت و آمد خودرو‌ها به سهولت انجام پذیرفت.

وی در ادامه افزود: باید در این مواقع همه مراقب سرعت و سبقت‌های غیر مجاز باشیم؛ چرا که انجام حرکات خطرناک در معابر خلوت، حوادث تلخ رانندگی را به‌دنبال خواهد داشت که متأسفانه باعث به خطر انداختن جان خود و دیگر همشهریان عزیز خواهد شد؛ با توجه به خلوتی معابر پایتخت، باید رانندگان همیشه و در همه حال با رعایت قوانین، با سرعت مطمئنه و داشتن دقت همراه با تمرکز، در سطح شهر تردد کنند.

سرهنگ شریفی بیان داشت: سرعت‌های بالا در هنگام رانندگی در بروز تصادفات نقش آفرینی کرده و متأسفانه حادثه‌ای تلخ و ناگوار را رقم می‌زند؛ که صدمات جانی و مالی جبران ناپذیری را به همراه خواهند داشت.

منبع: مهر

برچسب ها: ترافیک معابر شهری ، پلیس راهنمایی و رانندگی
خبرهای مرتبط
آمادگی کامل پایانه‌های مسافربری شهر تهران برای استقبال از مهر
پایتخت درگیر ترافیک نمایشگاهی؛ آیا نمایشگاه‌ها به شهر آفتاب کوچ می‌کنند؟
رونمایی از پایانه شهید شیعه زاده با طرحی ایرانی، اسلامی در دل تجریش
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
انصاری: کاهش استفاده از کود‌های شیمیایی یک ضرورت است
تفاوت عفو معیاری با مصداقی چیست؟
ترافیک روان در معابر و بزرگراه‌های پایتخت
کیفیت هوای تهران قابل قبول است
سارقان تجهیزات و کابل‌های برق تهران دستگیر شدند
آخرین اخبار
سارقان تجهیزات و کابل‌های برق تهران دستگیر شدند
کیفیت هوای تهران قابل قبول است
ترافیک روان در معابر و بزرگراه‌های پایتخت
تفاوت عفو معیاری با مصداقی چیست؟
انصاری: کاهش استفاده از کود‌های شیمیایی یک ضرورت است
باند سرقت و کلاهبرداری میلیاردی منهدم شد
ماجرای تکان‌دهنده پزشکی که در حین عمل جراحی خواب بود + فیلم
واحد تجاری برگزارکننده فشن شو خلاف اخلاق و عفت عمومی پلمب شد
دهک‌بندی طبق دارایی اشخاص تعیین می‌شود
فرماندار تهران: آینده کشور وابسته به توسعه فضاهای آموزشی است
کشف ۱۲.۷ کیلو تریاک جاسازی شده در فرودگاه امام خمینی
پرداخت رهن و اجاره ۹۵ درصد از آسیب‌دیدگان جنگ تعیین تکلیف شد
۶۱ درصد حوادث هفته گذشته کشور مربوط به تصادفات جاده‌ای بود
رونمایی از پایانه شهید شیعه زاده با طرحی ایرانی، اسلامی در دل تجریش
متروی تهران آماده استقبال از مهر؛ از صفرشویی قطار‌ها تا ارتقاء روشنایی ایستگاه‌ها
کلاهبرداری ۴۰ میلیاردی از ۱۸۰۰ نفر با لینک جعلی
سودجویی ۳ شرکت بازار برنج را در کشور به هم ریخت
آمار بالای مرگ و میر در تصادف مربوط به موتورسواران + فیلم
توصیه پلیس به موتورسواران ۲۵ تا ۳۵ سال + فیلم
چگونه با کلام نیک ارتباط را تقویت کنیم؟ + فیلم
برپایی ۱۰۶ پایگاه جمع‌آوری کمک‌های مردمی برای دانش‌آموزان تحت حمایت کمیته امداد
هلاکت ۲ نفر از اشرارِ مسلح در منطقه کویری حلوان
مختاری پس از ۳۷ سال از سازمان بوستان‌های شهرداری تهران رفت
دادستان کل کشور: هوش مصنوعی باید در خدمت عدالت، اخلاق و حاکمیت قانون باشد
عباسعلی نوبخت، سرپرست سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهر تهران شد
دستگیری سارقین مسلح خودرو در حین ارتکاب جرم
موتورسواران با رعایت قوانین، جان خود را ایمن نگه دارند
تصویب بسته‌ای جامع برای پیشگیری از جرائم گمرکی
استخدام بیش از ۴ هزار معلول در دستگاه‌های دولتی
دادستان تهران: در صدور قرار‌ها به ویژه قرار‌های منجر به بازداشت دقت شود