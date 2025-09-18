باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ علی اصغر شریفی رئیس مرکز جامع اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ، با اشاره به وضعیت ترافیکی معابر پایتخت گفت: تردد خودرو‌ها در صبح امروز پنج شنبه، در معابر و بزرگراه‌ها در وضعیت عادی است و هیچ بار ترافیکی در معابر پایتخت مشاهده نشده و رفت و آمد خودرو‌ها به سهولت انجام پذیرفت.

وی در ادامه افزود: باید در این مواقع همه مراقب سرعت و سبقت‌های غیر مجاز باشیم؛ چرا که انجام حرکات خطرناک در معابر خلوت، حوادث تلخ رانندگی را به‌دنبال خواهد داشت که متأسفانه باعث به خطر انداختن جان خود و دیگر همشهریان عزیز خواهد شد؛ با توجه به خلوتی معابر پایتخت، باید رانندگان همیشه و در همه حال با رعایت قوانین، با سرعت مطمئنه و داشتن دقت همراه با تمرکز، در سطح شهر تردد کنند.

سرهنگ شریفی بیان داشت: سرعت‌های بالا در هنگام رانندگی در بروز تصادفات نقش آفرینی کرده و متأسفانه حادثه‌ای تلخ و ناگوار را رقم می‌زند؛ که صدمات جانی و مالی جبران ناپذیری را به همراه خواهند داشت.

منبع: مهر