شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد: در حال حاضر کیفیت هوای تهران با شاخص ۹۸ در وضعیت زرد و قابل قبول قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شرکت کنترل کیفیت هوای تهران اعلام کرد: در حال حاضر کیفیت هوای تهران با شاخص ۹۸ در وضعیت زرد و قابل قبول قرار دارد.

همچنین طی ۲۴ ساعت گذشته میانگین شاخص کیفیت هوا بر روی عدد ۹۱ و در وضعیت زرد و قابل قبول قرار داشت.

