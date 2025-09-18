رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان کردستان آمادگی آن پلیس را برای انضباط بخشی معابر و امنیت ترافیکی دانش آموزان اعلام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- سرهنگ رضا همتی زاده با اشاره به آغاز سال تحصیلی و پیشبینی برای افزایش حجم ۳۰ درصدی ترافیک در سطح شهرهای استان اظهار کرد: با توجه به اینکه در شروع سال تحصیلی و بازگشایی مدارس هستیم، پیشبینی میکنیم که حجم ترددها و ترافیک در سطح شهرها افزایش پیدا کند و همین موضوع موجب میشود که مدت زمان سفرهای درون شهری افزایش پیدا کند.
وی ادامه داد: در همین راستا یکی از بهترین راهکارهایی که میتوان برای سریعتر رسیدن به مقصد و کاهش بار ترافیکی در نظر گرفت استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی است.
سرهنگ رضا همتی زاده با بیان اینکه برخی از والدین برای بردن فرزندانشان از خودروهای شخصی استفاده میکنند، اظهارکرد: تجمع این خودروها در ساعات آغازین و پایانی مدارس گرههای ترافیکی ایجاد کرده و گاهی موجب انسداد معابر میشود که وضعیت ترافیکی را با مشکلاتی مواجه میکند.
همتی زاده با بیان اینکه ازدحام و ترافیک سنگین ایجاد شده در محدوده مدارس برای دانشآموزان نیز اضطراب ایجاد میکند، گفت: به والدین توصیه میکنیم که خودروی خود را در محلی مناسب و کمی با فاصله از مدارس متوقف کرده و بدون اینکه برای تردد سایر رانندگان مشکلی ایجاد کنند فرزندان خود را به سمت مدرسه هدایت کنند.
این مقام انتظامی اظهار کرد: باید والدین پیش از شروع سال تحصیلی توصیههای پلیس را مد نظر قرار دهند تا شاهد وقوع کوچکترین حادثه یا ایجاد نگرانی برای آنها نباشیم.
رئیس پلیس راهور استان تاکید کرد: ظرفیت سرویس مدارس با توجه به نوع خودرو مشخص است و جابجایی دانش آموزان بیش از حد ظرفیت خودرو و بصورت ایستادن در سرویس مدرسه ممنوع و خطرناک است.
وی در پایان اظهار کرد: از همه رانندگان عزیز تقاضا داریم در ایام بازگشایی مدارس رعایت حقوق عابرین پیاده و علی الخصوص دانش آموزان را بیشتر رعایت کنند. از دانش آموزان نمیتوان انتظار داشت که توصیههای ایمنی را همواره به یاد داشته باشند بر همین اساس وظیفه ماست که هنگام رانندگی در اطراف مدارس، با دقت بیشتری حرکت کنیم.