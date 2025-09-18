باشگاه خبرنگاران جوان - سید مصطفی آذرکیش معاون آموزش متوسطعه وزارت آموزش و پرورش ، با بیان اینکه پروژه مهر یکی از مهمترین برنامههای ملی در حوزه آموزش و پرورش است گفت: این پروژه نمادی از هماهنگی، هم افزایی و برنامه محوری است.
وی با بیان اینکه ۵ سیاست در پروژه مهر توسط وزارت آموزش و پرورش ابلاغ شده است افزود: توسعه عدالت آموزشی، ارتقای کیفیت آموزش، مشارکت اجتماع محور، ایمنی و سلامت و تقویت پژوهش سراهای دانش آموزی جزو این سیاستهاست که ۷ کارگروه ذیل پروژه مهر برای بازگشایی آرام، بی دغدغه و منظم با توجه به در پیش بودن آغاز سال تحصیلی در حال فعالیتند.
معاون آموزش متوسطعه وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه یکی از کارگروهها، ارتقای کیفیت آموزشی و ثبت نام در دوره متوسطه است ادامه داد: کارگروههای دیگری مانند تعمیر و تجهیز فضاهای آموزشی، تعلیم و تربیت کودک، اطلاع رسانی و رسانه، کیفیت آموزشی، ثبت نام در ابتدایی، کیفیت آموزشی و کیفیت بخشی تربیتی و تندرستی در کنار این کارگروهها و در کنار پروژه مهر، برای بازگشایی مدارس در حال فعالیت هستند.
آذرکیش با بیان اینکه به صورت روزانه و مستمر موضوعات در خصوص بازگشایی آرام، بی دغدغه و منظم با ادارات کل و مناطق پیگیری میشود گفت: بیش از ۸۵ درصد دانشآموزان میانپایه، ثبت اطلاعاتشان را در سامانه انجام دادهاند. در پایه هفتم و دهم نیز ثبتنامها در حال انجام است.
وی با بیان اینکه از والدین درخواست داریم اگر احیانا موفق به تکمیل ثبتنام فرزندشان به هر دلایلی نشدهاند با توجه به نزدیکی به آغاز سال تحصیلی، نسبت به این امر مهم اقدام کنند افزود: مدیران نیز به صورت ویژه نسبت به این امر مهم اهتمام داشته باشند، چون ساماندهی نیروی انسانی، تخصیص کلاس و معلم به ثبت نامها بستگی دارد. زمان محدود است و والدین باید هماهنگیهای لازم را با واحدهای آموزشی داشته باشند.
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه تمام تلاش آموزش و پرورش بر این است که همه دانش آموزان در شروع سال تحصیلی آرامش داشته و معلمان نیز در سرکلاس بتوانند آموزش را از همان روز اول با قاطعیت و هماهنگی شروع کنند ادامه داد: بین ۴ تا ۵ میلیون از کتابهای درسی توزیع و یا به واحدهای آموزشی ارسال شده است. همچنین در برخی از استانها مانور بازگشایی مدارس به همراه دانشآموزان انجام شده و در بعضی از مدارس طی روزهای آینده برگزار میشود.
افزایش سهم آموزشهای فنی و حرفهای و کاردانش در دوره متوسطه
آذرکیش با بیان اینکه یکی از اولویتها در دوره متوسطه، افزایش سهم آموزشهای فنی و حرفهای و کاردانش است گفت: در جدول ۲۰ برنامه هفتم توسعه تکلیف شده که ۵۰ درصد دانشآموزان در پایان برنامه در هنرستانها ساماندهی شوند؛ هنرستانها نیز در چهار رشته صنعت، خدمات، کشاورزی و هنر آماده و پذیرای دانش آموزان هستند.
وی با بیان اینکه دبیرستانها نیز پذیرای رشتههای ریاضی، تجربی و انسانی هستند افزود: البته با اولویت تقویت رشته ریاضی در دستور کار است که در معاونت متوسطه نیز پیگیری میشود. ناظر بر این موضوع، یکی از ۵ سیاست پروژه مهر، تقویت پژوهش سراهای دانش آموزی است تا فرصتهای تربیتی متنوعی در اختیار دانش آموزان قرار گیرد.
رفع بخشی از کسریهای نیروی انسانی، فضا و تجهیزات با طرح همنوا
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه یکی از اتفاقهای خوب در دولت وفاق ملی این است که طرح همنوا با مشارکت سازمان فنی و حرفهای کشور اجرا شد ادامه داد: به اشتراک گذاری زیرساختهای آموزشی هنرستانها و مراکز فنی و حرفهای است، ۶۱۴ مرکز فنی و حرفهای دولتی با تمام امکانات، ظرفیت و فضا در اختیار دانش آموزان نوبت صبح قرار میگیرد که به پیگیری و تعامل در استانها برمیگردد که چگونه از این ظرفیت استفاده کنند.
آذرکیش با بیان اینکه این کار بخشی از کسریهای نیروی انسانی، فضا و تجهیزات را پوشش میدهد عنوان کرد: شناسایی ۸۴۹ هنرستان جوار کارخانه در سراسر کشور اتفاق دیگری است که ناظر بر متناسب سازی آموزشها با نیاز بازار کار است که جزو اتفاقات ارزشمند است.
وی اظهار کرد: در بودجه سنواتی و از محلهای دیگری که در اختیار دولت است منابعی برای تجهیز هنرستانها لحاظ شده است.