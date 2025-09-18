باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ کیانوش نظری سرکلانتر سوم پلیس پیشگیری پایتخت بیان داشت: در پی گزارش‌هایی مبنی بر سرقت تجهیزات و کابل‌های برق شهری در سطح حوزه استحفاظی کلانتری ۱۰۵ سنایی، دستگیری متهمان این سرقت‌ها در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی در ادامه افزود: پس از رصد و بررسی دوربین‌های مداربسته محل‌های سرقت، ماموران توانستند خودروی یکی از متهمان را شناسایی کرده و او را در مخفیگاهش طی یک عملیات ویژه پلیسی زمینگیر و دستگیر کرد. بعد از بررسی‌های بعمل آمده هویت همدست این سارق نیز مشخص گردید و نفردوم این سرقت‌ها نیز دستگیر شد.

سرکلانتر سوم پلیس پیشگیری پایتخت بیان کرد: پس از اعترافات هر دو متهم ماموران متوجه شدند که این دو سارق با غصب عنوان و پوشیدن لباس یکی از ارگان‌های دولتی اقدام به سرقت تجهیزات و کابل‌های برق می‌کردند البته هر دو سارق دارای سوابق متعدد کیفری نیز بوده و پرونده تشکیل شده به همراه سارقان برای کشف جرایم احتمالی دیگر تحویل مقام قضایی شد.

سرهنگ نظری به شهروندان توصیه کرد: چنانچه کسانی را مشاهده کردند که لباس ارگان‌های مختلف را به تن داشتند ولی خودرویی که همراهشان بود شخصی بود و یا به آن ارگان مربوط نمی‌شد به ۱۱۰ گزارش دهند.

منبع: خبرگزاری پلیس