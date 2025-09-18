باشگاه خبرنگاران جوان - رقابتهای کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۲۵ از ساعت ۱۲ امروز پنج شنبه به وقت تهران در زاگرب کرواسی آغاز میشود و در روز نخست این مسابقات، ۴ فرنگی کار ایران به مصاف رقبایشان میروند.
پیام احمدی در ۵۵، علیرضا عبدولی در ۷۷، غلامرضا فرخی در ۸۲ و امین میرزازاده در وزن ۱۳۰ کیلوگرم، فرنگی کاران ایران در روز نخست این مسابقات هستند.
در این بین احمدی، عبدولی و فرخی برای نخستین مرتبه در رقابتهای بزرگسالان قهرمانی جهان حاضر میشوند و امین میرزازاده سنگین وزن پرافتخار ایران و دارنده مدالهای طلا و نقره جهان و برنز المپیک نیز به عنوان بخت اصلی کسب عنوان قهرمانی به مصاف رقبایشان خواهند رفت.
برنامه روز نخست رقابتهای کشتی فرنگی قهرمانی جهان به شرح زیر است: (ساعت به وقت تهران است)
پنج شنبه ۲۷ شهریورماه:
ساعت ۱۲ تا ۱۵:۳۰: مسابقات مقدماتی اوزان ۵۵، ۷۷، ۸۲ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی
ساعت ۱۸ تا ۱۹: مسابقات نیمه نهایی اوزان فوق