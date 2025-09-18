در روز نخست رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۴ فرنگی کار ایران به مصاف رقبایشان می‌روند.

باشگاه خبرنگاران جوان - رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان ۲۰۲۵ از ساعت ۱۲ امروز پنج شنبه به وقت تهران در زاگرب کرواسی آغاز می‌شود و در روز نخست این مسابقات، ۴ فرنگی کار ایران به مصاف رقبایشان می‌روند.

پیام احمدی در ۵۵، علیرضا عبدولی در ۷۷، غلامرضا فرخی در ۸۲ و امین میرزازاده در وزن ۱۳۰ کیلوگرم، فرنگی کاران ایران در روز نخست این مسابقات هستند.

در این بین احمدی، عبدولی و فرخی برای نخستین مرتبه در رقابت‌های بزرگسالان قهرمانی جهان حاضر می‌شوند و امین میرزازاده سنگین وزن پرافتخار ایران و دارنده مدال‌های طلا و نقره جهان و برنز المپیک نیز به عنوان بخت اصلی کسب عنوان قهرمانی به مصاف رقبایشان خواهند رفت.

برنامه روز نخست رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان به شرح زیر است: (ساعت به وقت تهران است)

پنج شنبه ۲۷ شهریورماه:
ساعت ۱۲ تا ۱۵:۳۰: مسابقات مقدماتی اوزان ۵۵، ۷۷، ۸۲ و ۱۳۰ کیلوگرم کشتی فرنگی

ساعت ۱۸ تا ۱۹: مسابقات نیمه نهایی اوزان فوق

برچسب ها: کشتی فرنگی ، کشتی قهرمانی جهان
خبرهای مرتبط
قرعه کشی کشتی فرنگی قهرمانی جهان؛
حریفان فرنگی کاران ایرانی مشخص شدند
فرنگی‌کاران عازم کرواسی شدند
پخش مستقیم رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان از شبکه سوم سیما
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ساپینتو: مقصر من هستم، عذرخواهی می‌کنم!
ترکیب نهایی وزنه‌برداری ایران در قهرمانی جهان اعلام شد
فرار طارمی از اخراج در شب تساوی المپیاکوس در لیگ قهرمانان اروپا
قلعه نویی نظاره گر شکست سنگین استقلال مقابل الوصل
رای کمیته انضباطی درباره حضور غیرقانونی دروازه‌بان سوئدی تراکتور
خط و نشان حریف بعدی استقلال در آسیا با ۴ گل/ استقلال تاجیکستان هم مقابل النصر گلباران شد
کارت بازی آلوز برای لیگ قهرمانان آسیا صادر شد
برد لحظه آخری لیورپول و پیروزی اینتر با پرواز‌های تورام/ شروع مقتدرانه قهرمان اروپا و به زانو درآمدن قهرمان جهان در مونیخ+ فیلم
طلای تاریخی رومینا دشتی در رقابت‌های موی‌تای قهرمانی جوانان جهان
بازی مقابل فیلیپین یک فینال زودرس است/ برای مردم بجنگید و نشان دهید تیم ایران هستید
آخرین اخبار
نوری: شکست سنگین استقلال برابر الوصل فاجعه بود/ با جریمه بازیکن ۱۰۰ میلیاردی به او تلنگری وارد کنند
برد لحظه آخری لیورپول و پیروزی اینتر با پرواز‌های تورام/ شروع مقتدرانه قهرمان اروپا و به زانو درآمدن قهرمان جهان در مونیخ+ فیلم
خط و نشان حریف بعدی استقلال در آسیا با ۴ گل/ استقلال تاجیکستان هم مقابل النصر گلباران شد
طلای تاریخی رومینا دشتی در رقابت‌های موی‌تای قهرمانی جوانان جهان
ترکیب نهایی وزنه‌برداری ایران در قهرمانی جهان اعلام شد
فرار طارمی از اخراج در شب تساوی المپیاکوس در لیگ قهرمانان اروپا
ساپینتو: مقصر من هستم، عذرخواهی می‌کنم!
بازی مقابل فیلیپین یک فینال زودرس است/ برای مردم بجنگید و نشان دهید تیم ایران هستید
پیروزی لهستان و آمریکا مقابل حریفان/ ژاپن با برد نیز حذف شد
کارت بازی آلوز برای لیگ قهرمانان آسیا صادر شد
رای کمیته انضباطی درباره حضور غیرقانونی دروازه‌بان سوئدی تراکتور
قلعه نویی نظاره گر شکست سنگین استقلال مقابل الوصل
برد تیم ملی هندبال ایران برابر کره‌جنوبی/ صعود به‌عنوان صدرنشین
استقلال ۱ - ۷ الوصل/ استقلال در خاک امارات هفت‌تایی شد
مشکل روادید برای حضور در جام جهانی رفع شد
لوئیس هیملتون: نباید به نسل کشی در غزه بی تفاوت باشیم + عکس
ترکیب استقلال مقابل الوصل امارات اعلام شد
رکورد ملی شنای ۱۰۰ متر قورباغه شکسته شد
محمدرضا حسینی به آلومینیوم اراک پیوست + عکس
تیم ملی بسکتبال سه نفره مقابل لهستان شکست خورد
ایران در چه حالتی صدرنشین گروه نخست می‌شود؟
بررسی نمودار افتخارات جهانی کشتی در دوره‌های مختلف مدیریت + فیلم
محرومیت چند جلسه‌ای در انتظار کارواخال
حریفان فرنگی کاران ایرانی مشخص شدند
صعود تیم ملی بسکتبال دختران به نیمه نهایی کاپ آسیا
والیبال قهرمانی جهان؛ پیاتزا: برخی فکر می‌کردند در گروه آسانی هستیم
اسرائیل سهمیه بگیرد؛ اسپانیا جام جهانی را تحریم می کند
پخش دیدار جوانان بسکتبال ایران مقابل لهستان
پخش زنده دیدار استقلال و الوصل امارات امروز عصر
اسامی محرومان هفته چهارم لیگ برتر/ غیبت نورافکن مقابل تراکتور و رضاییان برابر پیکان