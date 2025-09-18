مدیر مسئول نیویورک تایمز هشدار داد ترامپ در حال اجرای «راهکار ضد مطبوعاتی» است

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - به گزارش فایننشال تایمز، مریدیت کوپیت لویین، مدیرمسئول نیویورک تایمز، روز چهارشنبه گفت که این روزنامه توسط دادگاه ۱۵ میلیارد دلاری دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، «مرعوب نخواهد شد».
این دادخواهی جدیدترین مورد از مجموعه حملات حقوقی ترامپ به رسانهها در دوره دوم ریاستجمهوری اوست که شامل یک پرونده افترای ۱۰ میلیارد دلاری علیه وال استریت ژورنال در ماه ژوئیه نیز میشود.
لویین در یک کنفرانس فایننشال تایمز که به گفته این روزنامه اولین اظهارات عمومی او در این مورد بود، گفت که این دادخواهی از پایه و اساس فاقد وجاهت قانونی است.
او گفت: «این دعوی فاقد هرگونه شایستگی حقوقی است. هیچ ادعای قانونی مشروعی در آن وجود ندارد. معتقدم هدف آن خفه کردن روزنامهنگاری مستقل و بازداشتن از نوعی گزارشدهی مبتنی بر واقعیت است که نیویورک تایمز و سایر نهادها به آن شناخته شدهاند.»
او افزود: «در این مرحله یک راهکار ضد مطبوعاتی وجود دارد... نیویورک تایمز توسط این [اقدام]مرعوب نخواهد شد.»
کاخ سفید بلافاصله به درخواست اظهارنظر پاسخ نداده است.
ترامپ در دادخواهی روز دوشنبه، این روزنامه را متهم کرد که با قصد خباثتآمیز مقالات و کتابی را منتشر کرده که مملو از «تحریفها و جعلهای منفور درباره ترامپ» است.
نیویورک تایمز روز سهشنبه در پاسخ به درخواست رویترز برای اظهارنظر درباره این دادخواهی، گفت که این پرونده فاقد ادعاهای قانونی مشروع است و تلاشی برای خفه کردن و دلسرد کردن گزارشگری مستقل محسوب میشود.
منبع: رویترز