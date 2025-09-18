در نشست شورای امنیت سازمان ملل، مواضع کشورهای مختلف در برابر طالبان از اختلافات عمیق حکایت داشت؛آمریکا با اشاره به بازداشت اتباع خود و عدم مبارزه جدی با تروریسم، بر غیرقابل اعتماد بودن طالبان تأکید کرد، درحالی که روسیه خواستار تعامل بدون فشار با این گروه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد، نمایندگان کشورهای مختلف مواضع متفاوتی را در قبال حکومت طالبان در افغانستان اتخاذ کردند.

نماینده آمریکا با اشاره به بازداشت شهروندان آمریکایی، بی‌توجهی به نیازهای مردم و عدم مبارزه مؤثر با تروریسم، رفتار طالبان را غیرقابل اعتماد خواند و بر لزوم وادار کردن این گروه به رفتار مسئولانه تأکید کرد. این درحالی است که آمریکا با تحریم طالبان، بلوکه کردن اموال افغانستان، لغو بسته های امدادی و عدم کمک به زلزله زدگان کنر بیشترین آسیب را به کشور و ملت افغانستان زده است.

 در مقابل، نماینده روسیه خواستار تعامل صبورانه و بدون تهدید با طالبان شد و سیاست‌های تحریمی آمریکا را مانعی برای تلاش‌های منطقه‌ای دانست.

 نماینده پاکستان نیز از وجود شصت پناهگاه تروریستی فعال گروه‌هایی مانند داعش و القاعده در خاک افغانستان خبر داد و خواستار اقدام شورای امنیت برای جلوگیری از تجارت غیرقانونی سلاح شد.

 نماینده چین از محدودیت‌های سفر اعمال شده بر مقام‌های طالبان توسط آمریکا انتقاد کرد و آن را مختل کننده تعامل بین‌المللی خواند.

همچنین نماینده افغانستان با اشاره به سرکوب اعتراضات، حذف دروس آموزشی و نقض حقوق بشر، بر عدم مشروعیت طالبان تأکید و هشدار داد که تعامل با این گروه باید مشروط و اصولی باشد و جامعه جهانی نباید رنج مردم افغانستان را نادیده بگیرد.

این نشست شکاف عمیق دیدگاه‌های جهانی در برابر طالبان را آشکار کرد.

برچسب ها: بررسی تحولات افغانستان ، شورای امنیت سازمان ملل ، تعامل با طالبان
