باشگاه خبرنگاران جوان- سردار علیرضا دلیری روز پنجشنبه اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت مسلحانه از مغازه‌ها در سطح شهر زاهدان، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی و فنی، موفق شدند سرنخ‌هایی از سارقان به‌دست آورده و با اشراف اطلاعاتی، در عملیاتی غافلگیرانه، ۲ سارق را در مخفیگاهشان دستگیر کنند.

جانشین فرمانده انتظامی استان سیستان و بلوچستان ادامه داد: در بازرسی از محل اختفای متهمان، مقادیر قابل توجهی اقلام و تجهیزات جانبی رایانه کشف شد که بنابر اعلام کارشناسان، ارزش آنها بیش از هشت میلیارد ریال برآورد شده است.

سردار دلیری با بیان اینکه متهمان در بازجویی‌های اولیه به ارتکاب سرقت از مغازه و ۱۲ فقره سرقت تلفن همراه شهروندان در نقاط مختلف زاهدان اعتراف کردند، گفت: در ادامه تحقیقات، فرد مالخر اموال مسروقه نیز شناسایی و دستگیر شد.

وی تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند.

منبع:پایگاه اطلاع رسانی پلیس