تعمیرات اضطراری باعث قطعی آب ورودی به استان بوشهر شد

باشگاه خبرنگاران جوان - شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر اعلام کرد: به‌دلیل انجام تعمیرات اضطراری در خط آبرسانی خلیج فارس (کوثر)، آب شرب شهرها و روستاهای استان از شهرستان دیلم تا عسلویه، به جز شهر برازجان و بخش مرکزی آن، از روز جمعه ۲۸ شهریور به مدت ۲۴ ساعت قطع می‌شود.

براساس این اطلاعیه، قطعی آب شامل تمامی شهرها و روستاهای مسیر خط انتقال یادشده خواهد بود و شهروندان در این مدت با کمبود جدی آب مواجه می‌شوند.

شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر از مشترکان خواست با صرفه‌جویی و مدیریت مصرف، تا زمان بازگشت شرایط به حالت عادی، این مجموعه را یاری کنند.

منبع: ایرنا