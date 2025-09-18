باشگاه پرسپولیس مذاکرات خود را با بازیکن اهل ایرلند شمالی آغاز کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - جمال لویس، بایکن اهل ایرلند شمالی که سابقه بازی در لیگ برتر جزیره را در کارنامه دارد، یکی از گزینه‌های پرسپولیس برای مدافع کناری است.

جمال لویس ۲۷ ساله سابقه بازی در ۲ تیم لیگ برتر انگلیس را هم در کارنامه دارد. او ابتدا در تیم نوریچ ۴ سال بازی می‌کرد و ۹۲ بازی برای این تیم انجام داد. این بازیکن در رده جوانان پس از بازی در لوتون به جوانان نوریچ پیوسته بود و به تیم بزرگسالان راه یافت.

پس از آن جمال لویس به تیم نیوکاسل یونایتد پیوست و ۲۹ بازی برای این تیم انجام داد و قرار است در مورد پیشنهاد پرسپولیس ایران تصمیم بگیرد.

این بازیکن در طول دوران بازی در لیگ برتر انگلیس ۲ گل به ثمر رسانده است.

منبع: ورزش سه

برچسب ها: تیم پرسپولیس ، جذب بازیکن ، نقل و انتقالات
