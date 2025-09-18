دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان موفق به کسب یک مدال طلا و دو دیپلم افتخار در هفدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان _ هفدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور با محوریت «سلامت باوری و صیانت جمعیت» در هفت حیطه‌ی آموزش پزشکی، استدلال بالینی، اخلاق پزشکی، همگرایی در علوم پایه و مرزهای دانش، مدیریت نظام سلامت، کارآفرینی و هوش مصنوعی و هنر و رسانه و طراحی کمپین از ۲۲ تا ۲۶ شهریورماه سال جاری در تهران برگزار و تیم دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در این المپیاد علمی موفق به کسب یک مدال طلا و دو دیپلم افتخار شد.

بر اساس نتایج اعلام شده، سوگل غلامی نیای دفرازی دانشجوی پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی شهید بهشتی رشت توانست در حیطه مدیریت نظام سلامت موفق به کسب مدال طلا در آزمون انفرادی شود.

همچنین کیمیا کارجویان و امیرحسین جعفری دانشجویان رشته پزشکی در حیطه‌های استدلال بالینی و مدیریت نظام سلامت موفق به کسب دیپلم افتخار شدند.

آزمون مرحله اول انفرادی این المپیاد روز جمعه ۲۹ فروردین ۱۴۰۴ به طور همزمان در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در ۶ حیطه آموزش پزشکی، اخلاق پزشکی، استدلال بالینی، مدیریت نظام سلامت، همگرایی علوم پایه و مرزهای دانش و هنر و رسانه و طراحی کمپین برگزار شد.

۹ نفر از منتخبین این دانشگاه در سطح کلان منطقه یک در حیطه‌های استدلال بالینی، مدیریت نظام سلامت، اخلاق پزشکی و همگرایی علوم پایه و مرزهای دانش در آزمون‌های انفرادی و گروهی مرحله دوم که به ترتیب در خرداد، مرداد و شهریورماه سال جاری برگزار گردید، به رقابت پرداختند.

شایان‌ذکر است هفدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور در دو حیطه انفرادی و گروهی در بین ۴۰۰۰ دانشجوی علوم پزشکی از ۶۴ دانشگاه و دانشکده علوم پزشکی کشور برگزار شد و هدف از برگزاری آن بررسی استعداد و مهارت دانشجویان در حال تحصیل در رشته‌های علوم پزشکی و کشف افراد دارای استعداد خاص می‌باشد.

منبع: دانشگاه علوم پزشکی گیلان