باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - نوی پیلای، محقق سازمان ملل که این هفته اسرائیل را به ارتکاب نسل‌زدایی در غزه متهم کرد، گفت که شباهت‌هایی با کشتار‌های رواندا می‌بیند و امیدوار است روزی سران اسرائیل پشت میله‌های زندان قرار گیرند.

نوی پیلای، قاضی سابق اهل آفریقای جنوبی که ریاست دادگاه بین‌المللی نسل‌زدایی رواندا در سال ۱۹۹۴ را بر عهده داشت و همچنین به عنوان رئیس پیشین حقوق بشر سازمان ملل خدمت کرده است، تأیید کرد که فرآیند دادخواهی «روندی کُند است».

اما همانطور که نلسون ماندلا، نماد مبارزه با آپارتاید در آفریقای جنوبی گفت: «همیشه غیرممکن به نظر می‌رسد تا زمانی که انجام شود.» او در مصاحبه‌ای با خبرگزاری فرانسه گفت: «غیرممکن نمی‌دانم که در آینده بازداشت و محاکمه‌هایی صورت گیرد.»

کمیسیون مستقل بین‌المللی تحقیق (COI) تحت ریاست پیلای، که از جانب سازمان ملل متحد سخن نمی‌گوید، روز سه‌شنبه گزارش تکان‌دهنده‌ای منتشر کرد و نتیجه گرفت که «نسل‌زدایی در غزه در حال وقوع است» - گزارشی که اسرائیل به شدت آن را رد می‌کند.

این محققان همچنین نتیجه گرفتند که اسحاق هرتزوگ، رئیس‌جمهور اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر، و یوآو گالانت، وزیر جنگ سابق، «به ارتکاب نسل‌زدایی تحریک کرده‌اند.»

اسرائیل با رد قاطع این یافته‌ها، این گزارش را «مغرضانه و کذب» محکوم کرد.

اما به گفته پیلای، شباهت‌ها با رواندا - جایی که حدود ۸۰۰،۰۰۰ نفر، عمدتاً از قوم توتسی و هوتو‌های میانه‌رو، قتل‌عام شدند - آشکار است.

او که ریاست دادگاه بین‌المللی کیفری برای رواندا را بر عهده داشت، می‌گوید تماشای فیلم‌هایی از کشته شدن و شکنجه غیرنظامیان «او را تا پایان عمر تحت تأثیر قرار داده است.»

او گفت: «من شباهت‌هایی» با آنچه در غزه اتفاق می‌افتد می‌بینم و به «همان نوع روش‌ها» اشاره کرد.

در حالی که در نسل‌زدایی رواندا، توتسی‌ها هدف قرار گرفتند، او گفت «همه شواهد (نشان می‌دهد) که در غزه، فلسطینیان به عنوان یک گروه هدف قرار گرفته‌اند. همانطور که سران اسرائیل، فلسطینیان را «حیوان» خطاب می کنند در خلال نسل‌زدایی رواندا نیز توتسی‌ها «سوسک» نامیده می‌شدند.

او گفت در هر دو مورد، جمعیت هدف از انسانیّت تهی شده‌اند، که نشان می‌دهد «کشتن آنان قابل قبول است.»

ضربه روانی شدید (تروماتیک)

دیوان بین‌المللی کیفری (ICC) پیش از این برای بنیامین نتانیاهو و یوآو گالانت به اتهام جرایم جنگی، قرار جلب صادر کرده است.

پیلای گفت تضمین پاسخگویی آسان نخواهد بود و اشاره کرد که دیوان بین‌المللی کیفری «مامور یا نیروی پلیس خود را برای انجام بازداشت‌ها ندارد.».

اما او تأکید کرد که تقاضای مردمی می‌تواند تغییر ناگهانی به وجود آورد، همانطور که در کشور خودش اینگونه بود.

او گفت: «هرگز فکر نمی‌کردم آپارتاید در دوران زندگی من پایان یابد.»

پیلای که با وجود اصالت هندی‌اش در آفریقای جنوبی دوران آپارتاید از مدارج ترقی گذشت و به مقام قضاوت رسید، در پرونده‌های دشوار مهارت دارد.

حرفه او از دفاع از فعالان ضد آپارتاید و زندانیان سیاسی در آفریقای جنوبی تا دادگاه رواندا، دیوان بین‌المللی کیفری و سپس خدمت به عنوان مقام ارشد حقوق بشر سازمان ملل از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۴ گسترده شده است.

این زن ۸۳ ساله چهار سال پیش مأموریت به خصوص دلهره‌آوری را پذیرفت زمانی که موافقت کرد ریاست کمیسیون تحقیق بین‌المللی مستقل تازه تأسیس شده را بر عهده بگیرد که مأموریت آن تحقیق در مورد سوء استفاده از حقوق بشر در سرزمین‌های فلسطینی اشغالی و اسرائیل بود.

از آن زمان، او و دو همکار خود با انبوهی از اتهامات جانبداری و یهودی‌ستیزی مواجه شده‌اند - که آنها رد می‌کنند - و یک کمپین اخیر در رسانه‌های اجتماعی که از واشنگتن می‌خواهد آنان را تحریم کند، همانطور که قضات دیوان بین‌المللی کیفری، سازمان‌های غیردولتی فلسطینی و یک کارشناس سازمان ملل متمرکز بر وضعیت غزه را تحریم کرده است.

فشار‌ها شدید بوده است، اما پیلای می‌گوید سخت‌ترین چیز برای تیم او، مشاهده شواهد ویدیویی از صحنه بوده است.

او گفت: «تماشای آن ویدیو‌ها فقط تروماتیک است» و به تصاویری از «خشونت جنسی علیه زنان (و سوء استفاده از) پزشکانی که توسط نظامیان برهنه شده‌اند» اشاره کرد.

او گفت: «تماشای آن بسیار دردناک است.»

پیلای گفت که در ادامه، هدف کمیسیون تهیه فهرستی از مظنونان به سوء استفاده در غزه و همچنین بررسی «همدستی» مشکوک کشور‌های حامی اسرائیل است.

این کار در عین حال به جانشین او واگذار خواهد شد، زیرا پیلای به دلیل سن و سلامتی در نوامبر کمیسیون را ترک خواهد کرد.

او گفت قبل از آن، ویزای خود را برای سفر به نیویورک و ارائه گزارش خود به مجمع عمومی سازمان ملل آماده کرده است و تاکنون «هیچ چیزی درباره لغو این ویزا نشنیده است.»

منبع: خبرگزاری فرانسه