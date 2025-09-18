رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر شیراز از آغاز طرح ساماندهی ۲۷۰۰ دستفروش در این کلانشهر خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود زارعی با تأکید بر ضرورت ساماندهی دستفروشان در شهر گفت: شکل فعلی فعالیت دستفروشان هرچند بخشی از نیازهای اقتصادی و معیشتی جامعه را تأمین میکند، اما به دلیل نبود نظم مشخص، مشکلاتی را برای شهر و شهروندان به وجود آورده است. به همین دلیل، کمیسیون سلامت و محیط زیست طی ماههای اخیر جلسات متعددی را برای بررسی و ارائه طرح ساماندهی برگزار کرده است.
او افزود: دانشگاه شیراز در این زمینه مطالعات جامع و دقیقی انجام داده و نتایج آن در چند جلسه مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین سومین نشست رسمی کمیسیون با محوریت این موضوع برگزار شد. علاوه بر این، جلسات متراکمی با حضور سایر اعضای شورا که به موضوع علاقهمند بودند در دفتر کمیسیون تشکیل شده و دیدگاههای مختلف جمعبندی شد.
زارعی با اشاره به اهمیت مشارکت کارشناسی در این طرح گفت: نقطهنظرات مشاور طرح به صورت مکرر در جلسات مطرح شد و نهایتاً امروز کلیات طرح ساماندهی دستفروشان در کمیسیون به تصویب رسید. این اقدام گام بلندی برای ایجاد نظم و عدالت در توزیع فرصتهای اقتصادی و همچنین حمایت از اقشار محروم جامعه محسوب میشود.
به گفته رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری در مرحله نخست نزدیک به ۲۷۰۰ نفر از دستفروشان شامل اغذیه فروش بار فروش و دستفروش شناسایی شدند.
او ادامه داد: در مرحله دوم، مشاور طرح اقدام به شناسایی نقاطی کرد که ظرفیت لازم برای ساماندهی و استقرار این افراد را دارند. این موضوع بهویژه برای آن دسته از خانوادههایی که تنها منبع درآمدشان از طریق دستفروشی است، اهمیت زیادی دارد.
زارعی خاطرنشان کرد: یکی از ویژگیهای این طرح، ثبت مشخصات دستفروشان به شکل کد QR منحصر به فرد است. این شیوه باعث میشود وضعیت هر فرد دقیقاً مشخص باشد و امکان هرگونه تخلف یا فعالیت خارج از چارچوب کاهش یابد. به این ترتیب، مدیریت ساماندهی بهصورت شفاف و قابل پیگیری انجام خواهد شد.
او با بیان اینکه اجرای این طرح نیازمند هماهنگی کامل دستگاههای مختلف است، اظهار کرد: پس از ابلاغ رسمی شهرداری و تصویب نهایی در صحن شورا، کار اجرایی آغاز خواهد شد. همه دستگاهها موظف هستند در اجرای این طرح مشارکت داشته باشند تا شاهد اثرگذاری واقعی باشیم.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر شیراز در ادامه تأکید کرد: برای اطمینان از اجرای دقیق طرح، مقرر شده است هر سه ماه یک بار گزارش جامع و اجرایی در کمیسیون ارائه و مورد بررسی قرار گیرد. این گزارشها کمک میکند تا در صورت بروز مشکلات یا نقاط ضعف، اصلاحات لازم بهسرعت اعمال شود.
زارعی افزود: انتظار میرود تا پایان دوره فعلی شورای اسلامی شهر شیراز، نتایج اولیه این اقدام ارزشمند قابل مشاهده باشد. ساماندهی دستفروشان نهتنها به ایجاد نظم شهری کمک میکند، بلکه از منظر اجتماعی و اقتصادی نیز اقدامی مهم در راستای حمایت از اقشار کمبرخوردار است. ساماندهی دستفروشان یک اقدام میان بخشی و چند بعدی.
او در پایان گفت: این طرح یک کار میانبخشی و چندبعدی است که بدون همراهی دستگاههای اجرایی، شهرداری و البته خود دستفروشان به نتیجه نخواهد رسید. امیدواریم با جدیت در اجرا و پیگیری مستمر، این طرح به الگویی موفق برای سایر شهرهای کشور تبدیل شود.
منبع: روابط عمومی کمیسیون شورای شهر شیراز