شنیده می‌شود هلدینگ خلیج فارس دستور کسر قرارداد بازیکنان و کادر فنی استقلال را صادر کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال استقلال در یک بازی بسیار ضعیف در اولین دیدار لیگ قهرمانان سطح ۲ آسیا در مقابل تیم الوصل امارات با ۷ گل شکست خورد و این موضوع حسابی مدیران هلدینگ خلیج فارس را شاکی کرده است به شکلی که همان دیشب دستور کسر قرارداد بازیکنان صادر شده است.

طبق اخبار مندرج در برخی رسانه‌ها باشگاه استقلال موظف است ۱۰ درصد از قرارداد بازیکنان و کادر فنی را کسر کند و این در حالی است که اگر این روند ادامه پیدا کند منجر به تغییرات اساسی در کادر مدیریتی و شاید فنی باشگاه استقلال شود.

گفته می‌شود استقلال در این فصل حدود ۲۰ میلیون دلار در فصل نقل و انتقالات هزینه کرده است، اما نتیجه دیشب مقابل الوصل ضعیف‌ترین نتیجه تاریخ فوتبال ایران در لیگ قهرمانان آسیا بود.

ساپینتو پس از مدت‌ها برای اولین بار بازی را از کنار زمین هدایت کرد.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۲ ۲۷ شهريور ۱۴۰۴
بنازم پول بیت المال
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی احمدی
۱۹:۵۲ ۲۷ شهريور ۱۴۰۴
تورو قرآن اینقدر با احساسات میلیونها نفر عاشق استقلال که در هر شرایطی پشت تیمشون بودن بازی نکنید از مدیر عامل استقلال میخوام به عنوان یک استقلالی که حد اقل30 درصد دستمزد بازیکنان رو کاهش بده تا بدونن در کجا وبرای چه تیم بزرگی بازی میکنن اعتبار استقلال در اسیا پرپر شد به همین سادگی کم کاری وناتوانی مدیریتی نتیجش میشه سنگین ترین شکست تاریخ اسیا خجالت بکشین
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۱ ۲۷ شهريور ۱۴۰۴
۱۰ درصد کم است باید ۵۰ درصد کم شود. اینها بازی بلد نیستند.
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۷ ۲۷ شهريور ۱۴۰۴
استقلال که یک میلیون دلار هم درآمد نداره. اینا پول بیت الماله.
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۳ ۲۷ شهريور ۱۴۰۴
دو هزار میلیارد هزینه واسه این نتیجه
۰
۴
پاسخ دادن
