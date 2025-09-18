باشگاه خبرنگاران جوان - تیم فوتبال استقلال در یک بازی بسیار ضعیف در اولین دیدار لیگ قهرمانان سطح ۲ آسیا در مقابل تیم الوصل امارات با ۷ گل شکست خورد و این موضوع حسابی مدیران هلدینگ خلیج فارس را شاکی کرده است به شکلی که همان دیشب دستور کسر قرارداد بازیکنان صادر شده است.

طبق اخبار مندرج در برخی رسانه‌ها باشگاه استقلال موظف است ۱۰ درصد از قرارداد بازیکنان و کادر فنی را کسر کند و این در حالی است که اگر این روند ادامه پیدا کند منجر به تغییرات اساسی در کادر مدیریتی و شاید فنی باشگاه استقلال شود.

گفته می‌شود استقلال در این فصل حدود ۲۰ میلیون دلار در فصل نقل و انتقالات هزینه کرده است، اما نتیجه دیشب مقابل الوصل ضعیف‌ترین نتیجه تاریخ فوتبال ایران در لیگ قهرمانان آسیا بود.

ساپینتو پس از مدت‌ها برای اولین بار بازی را از کنار زمین هدایت کرد.