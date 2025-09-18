باشگاه خبرنگاران جوان _ هفدهمین دور از تعمیرهای اساسی پالایشگاه گاز ایلام با موفقیت کامل، بدون هیچگونه حادثهای و صرف بیش از ۹۰ هزار نفرساعت کار در موعد مقرر به پایان رسید.
این عملیات بزرگ صنعتی که از ابتدای شهریور آغاز شد، با مشارکت ۲۸ گروه کاری و صرف بیش از ۹۰ هزار نفرساعت کار اجرایی و پشتیبانی با موفقیت انجام شد.
مدیرعامل پالایشگاه گاز ایلام با اعلام این خبر گفت که تعمیرهای اساسی امسال با هدف ارتقای پایداری تولید، افزایش قابلیت اطمینان تجهیزات و حفظ ایمنی فرآیندها با همکاری هماهنگ شرکت ملی گاز ایران، نهادهای بالادستی و مجموعههای تخصصی پاییندستی بدون حادثه و مطابق برنامه زمانبندیشده انجام شد.
«روح اله نوریان» افزود: در جریان این عملیات فنی و تخصصی بیش از سههزار و ۶۰۰ تجهیزات مکانیکی، برقی و ابزار دقیق مورد بازرسی، تعمیر، نوسازی و آزمایش قرار گرفت که این اقدام نقش مؤثری در بهینهسازی عملکرد پالایشگاه و کاهش مخاطرههای عملیاتی ایفا خواهد کرد.
مدیرعامل پالایشگاه گاز ایلام با اشاره به اهم فعالیتهای انجامشده در مرحله نخست این تعمیرها اظهار کرد: بازدید و تعمیر اساسی مشعل اصلی پالایشگاه، تخلیه و شارژ سه بستر کاتالیستی، تعمیر دیگ بخار فشار متوسط، نوسازی بخشی از خطوط فرآیندی، شستوشوی شیمیایی هفت کولر هوایی و کالیبراسیون بیش از ۳۰۰ شیرآلات صنعتی از جمله اقدامهای مهم انجام شده در این دوره بود.
نوریان ادامه داد: تعمیرهای اساسی از نخستین روز شهریور آغاز شد و با وجود افزایش حدود ۱۶ درصدی حجم فعالیتها نسبت به برنامه مصوب، با بهرهگیری از نظامهای کنترلی پیشرفت پروژه، برنامهریزی دوباره و اجرای طرحهای جبرانی در مدت زمان ۲۴ روز به پایان رسید.
وی اظهار کرد: این پروژه با بیش از ۶۴ هزار نفرساعت نیروی اجرایی و ۲۰ هزار نفرساعت کار پایش و پشتیبانی تخصصی مدیریت شد که در اجرای آن تجارب ارزشمندی از هماهنگی، انضباط فنی و تعهد سازمانی حاصل شد.
پالایشگاه گاز ایلام که فعالیت رسمی خود را از سال ۱۳۸۶ آغاز کرده به عنوان یکی از قطبهای مهم گازرسانی در غرب کشور شناخته میشود.
این مجموعه تاکنون موفق به اجرای ۱۷ مرحله تعمیرهای اساسی شده که همگی با رعایت استانداردهای ایمنی، زیستمحیطی و بهرهوری عملیاتی همراه بودهاند.
پالایشگاه گاز ایلام در کنار پتروشیمی دو واحد بزرگ صنعتی و تولیدی استان به شمار میروند که در توسعه پایدار این دیار نقش اساسی ایفا کردهاند.
منبع ایرنا