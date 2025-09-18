باشگاه خبرنگاران جوان - محدودیتهای ترافیکی تا روز شنبه ۲۹ شهریورماه در جادههای مازندران اعمال میشود.
- موتورسیکلت:
تردد موتور سیکلت تا ساعت ۶ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ از محورهای کرج - چالوس، هراز، فیروزکوه و بالعکس ممنوع میباشد.
* تبصره: تردد موتور سیکلتهای انتظامی و امدادی برای انجام ماموریتهای ضروری در مسیر مجاز جریان ترافیک بلامانع خواهد بود.
وسیله نقلیه سبک
- محور چالوس:
- پیش بینی محدودیت در صورت پر حجم بودن ترافیک:
- روزهای پنجشنبه، شنبه و یکشنبه در صورت افزایش حجم ترافیک، بنا به صلاحدید مامورین پلیس راه محدودیت یکطرفه مقطعی در مسیر رفت یا برگشت انجام خواهد شد.
- محدودیت قطعی تردد:
- روز جمعه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ ممنوعیت تردد برای انواع وسایل نقلیه به شرح ذیل اعلام میگردد:
- از ساعت ۰۹:۰۰ از ابتدای آزادراه تهران – شمال اعمال محدودیت تردد به مقصد چالوس انجام میشود.
- از ساعت ۱۰:۰۰ از ابتدای پل زنگوله (انتهای دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس) انسداد بصورت کامل.
- از ساعت ۱۲:۰۰ از مرزن آباد به سمت تهران یکطرفه اعمال میگردد. (شمال به جنوب)
- از ساعت ۲۴:۰۰ طرح اتمام یافته و از پل زنگوله تا مرزن آباد مسیر دو طرفه میگردد.
- در صورت کم حجم بودن ترافیک محور، اتمام طرح یک طرفه زودتر از زمان اعلامی اجرا میگردد.
* تبصره: تردد از مسیر جاده قدیم کرج – چالوس تا محدوده پل زنگوله برای ساکنین و افراد محلی آزاد بوده، ولی تردد خودروهایی که قصد عزیمت به چالوس در روزهای اعمال محدودیت جنوب به شمال را دارند از ساعت ۱۱:۰۰ از میدان امیرکبیر به سمت چالوس ممنوع میباشد.
- محور هراز:
- در صورت افزایش حجم ترافیک و صلاحدید مامورین پلیس راه محدودیت یکطرفه مقطعی از روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ تا روز جمعه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ به صورت رفت یا برگشت از محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان و بالعکس انجام خواهد شد.
- محور فشم:
- از ساعت ۱۷ الی ۲۰ روز جمعه مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ محدودیت ترافیکی از انتهای محور نقطه پل حاجی آباد یا پیچ کلیکان (ابتدای پیچ آریانا) به صورت یکطرفه به سمت خروجی فشم انجام خواهد شد
وسیله نقلیه سنگین
- محور چالوس:
- تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از محور کرج – چالوس و بالعکس کماکان ممنوع میباشد.
- محور هراز:
- تردد کلیه تریلرها در محور هراز و بالعکس کماکان ممنوع میباشد.
- تردد کلیه کامیونها وکامیونتها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۰۸:۰۰ الی ۲۴:۰۰ روزهای پنجشنبه و جمعه از محور هراز ممنوع میباشد.
منبع:مرکز مدیریت راههای کشور