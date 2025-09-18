کاپیتان تیم فوتبال استقلال پس از بازگشت به ایران با خبرنگاران درگیری لفظی داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - روزبه چشمی، کاپیتان تیم استقلال و بازیکن تیم ملی فوتبال ایران زمان پس بازی مقابل تیم الوصل و شکست سنگین ۷ - ۱، در زمان بازگشت به تهران در فرودگاه با خبرنگاران درگیری لفظی داشت.

ماجرا از این قرار است که وقتی خبرنگار از روزبه خواست که نظرش را در مورد این شکست بگوید با واکنش تند روزبه مواجه شد.

چشمی به خبرنگار گفت: شما تعیین نمی‌کنید که من مصاحبه بکنم یا نه!

اما وقتی اصرار خبرنگار را دید گفت: من واقعا شرمنده‌ام و کلمه‌ای برای این پیدا نمی‌کنم که به شما بگویم؛ چرا که فقط معذرت خواهی برای این شکست کافی نیست.