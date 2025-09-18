کاپیتان تیم فوتبال استقلال پس از بازگشت به ایران با خبرنگاران درگیری لفظی داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - روزبه چشمی، کاپیتان تیم استقلال و بازیکن تیم ملی فوتبال ایران زمان پس بازی مقابل تیم الوصل و شکست سنگین ۷ - ۱، در زمان بازگشت به تهران در فرودگاه با خبرنگاران درگیری لفظی داشت.

ماجرا از این قرار است که وقتی خبرنگار از روزبه خواست که نظرش را در مورد این شکست بگوید با واکنش تند روزبه مواجه شد. 

چشمی به خبرنگار گفت: شما تعیین نمی‌کنید که من مصاحبه بکنم یا نه!

اما وقتی اصرار خبرنگار را دید گفت: من واقعا شرمنده‌ام و کلمه‌ای برای این پیدا نمی‌کنم که به شما بگویم؛ چرا که فقط معذرت خواهی برای این شکست کافی نیست.

باختن اونوقت غرورشون رو کامیون نمیکشه،همین غرور علت اصلی شکست هاست،روزبه رو اخراج کنید ،کسی که تربیت نداره و طلبکاره نباید کاپیتان باشه
اگر مدیریت استقلال سالم باشه باید حد اقل 30 درصد قرارداد بازیکنانی که کم کارند کم بشه استقلال خیلی بزرگتر ومردم تر از این حرفهاست چرا با روح طرفداران پرشور بازی میشه حتی کادر فنی فعلی بخواد به این سبک ادامه بده فاجعه بزرگتر ازاین میتونه رقم بخوره
راهیابی ۳ فرنگی کار ایرانی به نیمه نهایی رقابت‌های جهانی