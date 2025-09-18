باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
هزینه‌های نگهداری بند ناف و سلول‌های بنیادی + فیلم

رئیس گروه بانک خون بند ناف و سلول‌های بنیادی سازمان انتقال خون در خصوص هزینه‌های نگهداری بندناف و سلول‌های بنیادی نکاتی بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - توضیحات نسیم عزتی، رئیس گروه بانک خون بند ناف و سلول‌های بنیادی سازمان انتقال خون در مورد هزینه‌های نگهداری بند ناف و سلول‌های بنیادی را مشاهده می‌کنید.

 

 

 

