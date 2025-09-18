رییس پلیس راه البرز از ترافیک سنگین در آزادراه تهران - شمال و خط جنوبی آزادراه قزوین - کرج در محدوده این استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ سرهنگ پیمان کرمی گفت: بار ترافیکی از محدوده تونل ۱۸ تا تونل البرز و انتهای آزادراه سنگین است.

وی گفت : همچنین ترافیک در خط جنوبی آزادراه کرج -قزوین حدفاصل ترمینال شهید کلانتری تا پل فردیس سنگین گزارش شده است.

کرمی بیان کرد : با برنامه ریزی انجام شده در صورت افزایش بار ترافیکی در آزادراه تهران -شمال ، محدودیت ترافیکی مقطعی دراین محور برای تخلیه بار ترافیکی انجام می شود.

وی افزود : انتظار می رود رانندگان زمان سفر خود را مدیریت کرده و قبل از سفر ازوضعیت راه ها مطلع شوند.

استان البرز دارای یک هزار و ۶۶۶ کیلومتر آزاد راه، بزرگراه، راه اصلی و فرعی است که ۱۸ درصد ترافیک جاده‌ای کشور مربوط به راه‌های این استان است.

