معاون وزیر صمت گفت: یکی از صنایعی که در استان کردستان شکل گرفته و زمینه رشد خوبی دارد، صنعت طلا و جواهر است که تلاش می شود تا برنامه های توسعه ای لازم را تدوین و اجرا کنیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- شیخ در جریان بازدید از پتروشیمی کردستان، در جمع خبرنگاران با اشاره به برنامههای سفر خود، گفت: سفر ما به استان کردستان یک سفر دو روزه است که امروز و فردا در خدمت همکاران و صنعتگران استان خواهیم بود. چند هدف مشخص را در این سفر دنبال میکنیم؛ اول، بازدید از کارخانجات صنعتی و صنایع بزرگ و کوچک استان به منظور بررسی و حل مسائل آنها؛ دوم، برگزاری نشست و گفتوگو با فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان توانمند استان؛ سومین هدف نیز بررسی تبادلات مرزی است که در بانه به آن خواهیم پرداخت.
وی افزود: یکی از اهداف مهم ما، افزایش عمق ساخت داخل به ویژه در حوزه لوازم خانگی کوچک است و تلاش میکنیم با حمایت از تولید داخل، از قاچاق کالا جلوگیری کنیم و مشکلات واحدهای صنعتی این حوزه را برطرف سازیم.
شیخ با اشاره به ظرفیتهای نوظهور استان، اظهار کرد: یکی از صنایعی که در استان کردستان شکل گرفته و زمینه رشد خوبی دارد، صنعت طلا و جواهر است؛ در این سفر، ارزیابی دقیقی از وضعیت این صنعت انجام میدهیم تا بتوانیم با همراهی مدیرکل محترم استان و سایر همکاران، برنامههای توسعهای لازم را تدوین و اجرا کنیم.
در پاسخ به سوالی درباره اعتبارات اختصاص یافته به استان، معاون وزارت صمت بیان کرد: طبیعتاً اگر هرکدام از این فعالیتها نیازمند اعتبار باشد، امکان اختصاص آن وجود دارد؛ اما نگاه اصلی دولت چهاردهم بر فعال سازی بخش خصوصی است. به عنوان نمونه، همین واحد پتروشیمی که امروز بازدید کردیم، با سرمایه گذاری بخش خصوصی به بهره برداری رسیده و در حال حاضر با تولید گرانول، صنایع پایین دستی را نیز فعال کرده است.
وی بر اهمیت استفاده از ظرفیتهای بومی و منطقهای تاکید کرد و گفت: استان کردستان به واسطه طبیعت غنی و توانمندیهای کشاورزی، ظرفیت بالایی برای راه اندازی صنایع تبدیلی دارد؛ همچنین برخورداری از مرز، فرصت مناسبی برای توسعه صادرات ایجاد کرده که باید به خوبی از آن بهره برداری شود.