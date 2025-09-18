باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - هوشمند مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نور گفت: ددومین مانور سراسری کنترل واحد‌های عرضه‌کننده آفت‌کش توسط کارشناسان تولیدات گیاهی و حفظ نباتات در شهرستان نور برگزار شد.

او افزود: در این دوره از بازدیدها، فروشگاه‌های سموم در ایزدشهر و نور و همچنین کارگزاری کود در ایزدشهر مورد بازرسی قرار گرفتند تا از نحوه عرضه و توزیع محصولات اطمینان حاصل شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان نور با اشاره به اهمیت نظارت مستمر بر این واحدها، گفت: از ابتدای امسال تاکنون، ۲۲ مورد بازدید هفتگی از فروشگاه‌های سموم و کارگزاری‌های توزیع کود توسط کارشناسان تولیدات گیاهی و حفظ نباتات، با حضور مسئول حراست و کارشناس پهنه، انجام شده است.

او هدف از این بازدید‌ها را ارتقای سلامت محصولات کشاورزی و جلوگیری از عرضه محصولات غیرمجاز دانست.