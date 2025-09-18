باشگاه خبرنگاران جوان - در طول تاریخ، تیم‌های ایرانی در رده ملی و باشگاهی در آسیا و جهان شکست‌هایی را متحمل شده‌اند که در رتبه اول و دوم این شکست‌های سنگین نام استقلال قرار گرفته است.

سنگین‌ترین شکست‌های تاریخ فوتبال ایران به شرح زیر است:

الوصل امارات ۷-۱ استقلال (۲۰۲۵)

العین امارات ۶-۱ استقلال (۲۰۱۷)

ترکیه ۶-۱ ایران (۱۹۵۰)

مجارستان ۵-۰ ایران (۱۹۷۲)

ایران ۰-۵ کره جنوبی (۱۹۵۸)

شاهین اهواز ۰-۵ الرشید عراق (۱۹۸۹)

ایران ۲-۶ انگلیس (۲۰۲۲)

اتریش ۵-۱ ایران (۲۰۰۰)

الغرافه قطر ۵-۱ پرسپولیس (۲۰۰۹)

بنیادکار ازبکستان ۵-۱ سایپا (۲۰۰۸)