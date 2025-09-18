باشگاه خبرنگاران جوان - در طول تاریخ، تیمهای ایرانی در رده ملی و باشگاهی در آسیا و جهان شکستهایی را متحمل شدهاند که در رتبه اول و دوم این شکستهای سنگین نام استقلال قرار گرفته است.
سنگینترین شکستهای تاریخ فوتبال ایران به شرح زیر است:
الوصل امارات ۷-۱ استقلال (۲۰۲۵)
العین امارات ۶-۱ استقلال (۲۰۱۷)
ترکیه ۶-۱ ایران (۱۹۵۰)
مجارستان ۵-۰ ایران (۱۹۷۲)
ایران ۰-۵ کره جنوبی (۱۹۵۸)
شاهین اهواز ۰-۵ الرشید عراق (۱۹۸۹)
ایران ۲-۶ انگلیس (۲۰۲۲)
اتریش ۵-۱ ایران (۲۰۰۰)
الغرافه قطر ۵-۱ پرسپولیس (۲۰۰۹)
بنیادکار ازبکستان ۵-۱ سایپا (۲۰۰۸)