دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویر احمد گفت: حکم قصاص نفس قاتل مرحوم دکتر داودی در دیوان عالی کشور، تائید شد این حکم در ملاء عام اجرا خواهد شد.

دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: به محض وصول پرونده به اجرای احکام کیفری و درخواست اولیای دم، حکم صادره اجرا خواهد شد.

موسویان در ادامه به جزئیات قتل دکتر داوودی اشاره و اظهار کرد: دکتر مسعود داوودی در شامگاه ۲۱ آبان ۱۴۰۳ در شهر یاسوج و در مسیر بازگشت به منزل، با استفاده از سلاح گرم به قتل رسید.

وی افزود: بلافاصله پس از وقوع قتل، بازپرس ویژه‌ای تعیین و تیم بررسی صحنه فوت در محل حاضر شد. تحقیقات مقدماتی با سرعت و دقت انجام گرفت و متهم پس از ۱۴ ساعت دستگیر شد.

دادستان مرکز استان در مورد مجازات قاتل و مراحل قضایی صدور حکم قصاص گفت: با تکمیل شدن پرونده، دادگاه کیفری یک استان، قاتل را به دلیل ارتکاب قتل عمد به قصاص نفس محکوم کرد. این حکم در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۴۰۳ صادر شد.

موسویان بیان کرد: متهم ادعا کرد که در زمان ارتکاب جرم فاقد سلامت روانی بوده، اما بر اساس نظریات متعدد پزشکی قانونی، این ادعا رد شد و قاتل از نظر روانی سالم تشخیص داده شد. در پرونده قتل دکتر داوودی، با توجه به عمدی بودن قتل، مجازات قصاص نفس برای قاتل در نظر گرفته شده است.

دادستان مرکز استان در پایان عنوان کرد: دستگاه قضایی استان کهگیلویه و بویراحمد با پیگیری سریع و دقیق این پرونده، نشان داد که امنیت عمومی و اجرای عدالت را در اولویت قرار می‌دهد. امید است که با همکاری تمام نهاد‌های اجتماعی، شاهد کاهش چنین جرائمی در آینده باشیم.

موسویان افزود: قضاوت‌های زودهنگام و برداشت‌های غیرواقعی از وقایع، می‌تواند به ایجاد تنش‌های اجتماعی بینجامد. بنابراین، لازم است خانواده‌ها و مسئولان آموزشی، دولتی، اجتماعی و فرهنگی به نهادینه کردن فرهنگ صبر، تحمل، و تحقیق قبل از قضاوت و اقدام قانونی توجه جدی داشته باشند.

گفتنی است دکتر مسعود داوودی، متخصص قلب و عروق دوشنبه شب- ۲۱ آبان ماه در شهر یاسوج و در مقابل خانه خود با چند ضربه چاقو و شلیک گلوله به قتل رسید. متهم بعد از وقوع قتل، اقدام به انتشار خبر قتل در فضای مجازی کرد.

پس از دستگیری متهم، با رعایت تمام موازین قانونی، اخذ نظریه پزشکی قانونی و کارشناس اسلحه و مهمات، کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه کیفری یک استان ارسال شد و در نهایت بعد از رسیدگی به پرونده به حضور وکیل متهم، حکم قصاص قاتل صادر شد.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۳ ۲۷ شهريور ۱۴۰۴
دکتر صغری ربیعی متخصص زنان و زایمان درسال ۹۰ همسر مرا دربیمارستان خصوصی بوعلی همدان به خاطر عمل بد و نرسیدن پرستاران بیمارستان کشتن وزندگی مرا نابود کردن یک بار هم دکتر یا بیمارستان زنگ نزد بگه چکار می کنید. اگر ما بودیم واویلا بود در ملا عام اعدام می کردن عدالت ؟؟؟
۱
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۱ ۲۷ شهريور ۱۴۰۴
چرا زود قاتل دکترهایی در ملا عام اعدام می کنید ولی دکتری که همسر مرا کشت هیچکاری نکردید؟اینه عدالتتون؟
۱
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۳ ۲۷ شهريور ۱۴۰۴
13:39 بی شرف من خودم شاکی هستم .اضافه حرف نزن.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۹ ۲۷ شهريور ۱۴۰۴
اگر منم جای این مرد مبارز بودم دکتر سنگدل و بی وجدان را تکه پاره میکردم من در جریان پرونده هستم
باید یکی بلند بشه و این قاضی با وکیل مقتول که طرف بی عدالتی میگیرند سنگسار کنه
امیدوارم برادر مردی داشته باشه که مانند امام حسین عدالت را اجرا کنه ، این مبارزه با فساد هست و پاداش آن بهشت ابدی میباشد
۹
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۹ ۲۷ شهريور ۱۴۰۴
آهای ناشناس که پیام گذاشته آقای اژه ای جواب این ناشناس را بدید ،لطفا شما اظهار نظر نفرما .به شما هم هیچ ربطی نداره.
۶
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۴۱ ۲۷ شهريور ۱۴۰۴
13:39 ، یا کاسه داغ تر از آش هست
یا خود جنایت کارهای هفتم خرداد تویسرکان
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۴ ۲۷ شهريور ۱۴۰۴
به جهنم ..مردک آدم کش بیچاره پزشک یه عمر رنج کشیده بود تا متخصص بشه و به مردم خدمت کند و یه عوضی اون را به قتل می رسونه
۹
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۷ ۲۷ شهريور ۱۴۰۴
تا وقتی که یه عده نفهمیدن پزشکی یک شغل پیچیده و دشواره و تشخیص و درمان اشتباه بخشی از همین شغله مثل باقی مشاغل این مسئله حل نمیشه مگه مکانیک ، مهندس بنا و ... تو کارشون هیچ اشتباهی ندارن
۹
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۱ ۲۷ شهريور ۱۴۰۴
دکتره زده برادرش رو کشته بعد شکایت کرد قوه قضایی هم طبق همیشه شلوغ بوده و با گذشت زمان زیاد اصلا رسیدگی نکردن

اینم رفت خودش حکم رو اجرا کرد

به جای اینکه تو ملا عام اعدامش کنن قوه قضایی باید ضعف های خودش رو برطرف کنه
وگرنه از این مسائل زیاد داریم به خصوص دندانپزشک ها که خیلی راحت در میرن
۹
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۹ ۲۷ شهريور ۱۴۰۴
مملکت قانون داره!
هر کسی سر خود حق نداره حکم صادر کنه
آلان خوب شد؟ غیر از داداشش خودش هم میره، یکشهر را از یک پزشک ارزشمند محروم کردند. بلاخره پزشک اشتباه هم کرده باشه آیا سزای آن قتل هست؟ خود جرم حمله مسلحانه اعدام هست.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۱ ۲۷ شهريور ۱۴۰۴
خدا به خانواده بیمار متوفی صبر بده و خدا هم بیمار و هم پزشک را رحمت کنه. اما برادر بیمار چجوری ادعا کرده پزشک زده برادرش را کشته؟ تازه اگر اشتباه هم کرده باشه قتل عمد نیست. باید همه تابع قانون باشند. دوران احساسات و تیر و تفنگ گذشته.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۷ ۲۷ شهريور ۱۴۰۴
قبر داداشش هم باید خراب بشه
۹
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۳ ۲۷ شهريور ۱۴۰۴
بکشیدش
۳
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۱ ۲۷ شهريور ۱۴۰۴
رفتم بیمارستان برای دریافت مدارک عمل دهه ۷۰ پام
گفتن تا ب حال مدارک نمیمونه!!!

حالا من چطور شکایت کنم؟

اونزمان من بچه بودم
والدینم بی سواد
حالا من چطور اثبات کنم؟
۲
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۶ ۲۷ شهريور ۱۴۰۴
فکر کنم پزشک قانونی بتونه تشخیص بده
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۳ ۲۷ شهريور ۱۴۰۴
زیر بغل مار رو بگردی می تونی مدارک رو پیدا کنی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۶ ۲۷ شهريور ۱۴۰۴
بخاطر مصونیت پزشکان در دادگاهها و

روال طولانی شکایت بیماران در دادگاه

اکثر جرایم درمانی پزشکان
مسکوت می ماند

باید یک دادگاه مجزا برای اعمال درمانی مجرمانه باشه
ک بیماران راحت تر ،دادخواهی شون به نتیجه برسونن


دهه ۷۰
پزشک معالج م
یادش رفته بود
پلاتین ب انگشت شصت پا م بذار

حالا چند دهه هس سست هس و حتی زیر پا گیر میکنه!!!
۲
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۴ ۲۷ شهريور ۱۴۰۴
واقعا چرا ایران مسولین اینطوری شدند هیچ کس زیر میزی هنگفت این دکترا نمی‌بینه عمل های بد کی انجام میدهند نمی‌بینه اون موقع دکترا با تجویز اشتباه باعث مرگ کسی میشوند نمی‌بینه ولی این بدبخت باید قصاص شود
۶
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی اکرادلو
۱۳:۳۵ ۲۷ شهريور ۱۴۰۴
کاملادرسته این دکترهارحم ومروت ندارن.۳نوع قرص هرکدام ۳۰عددشد۹۳۰۰۰۰هزارتومن.حتماهم میگه بروفلان داروخانه چون باهم همدست وهمکاسه اند.....!؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۱ ۲۷ شهريور ۱۴۰۴
از دستگاه محترم قضایی خواهشمندم پرونده تیراندازی تویسرکان که در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ رخ داد را خارج از نوبت رسیدگی نمايد.
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ریحانه
۱۳:۰۸ ۲۷ شهريور ۱۴۰۴
آقای اژه ای جواب این ناشناس رو بده.... کامنت هر خبری رو نگاه میکنم این پیام رو گذاشته. من به جای ایشون خسته شدم...
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۴ ۲۷ شهريور ۱۴۰۴
آقای اژه ای جواب این ناشناس رو بدید.
خسته شدیم از بس زیر هر خبری این کامنت رو گذاشت..
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۹ ۲۷ شهريور ۱۴۰۴
ولی وقتی دکتری عامل قتل شهید عجمیان شد

راحت تبرئه شد از قصاص!!!

واقعا بی عدالتی تا کجا؟
۱
۲۳
پاسخ دادن
تایید حکم قصاص قاتل متخصص قلب یاسوجی در دیوان عالی کشور