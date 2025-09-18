باشگاه خبرنگاران جوان - سید وحید موسویان دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویر احمد گفت: حکم قصاص نفس قاتل مرحوم دکتر داودی در دیوان عالی کشور، تائید شد این حکم در ملاء عام اجرا خواهد شد.

دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: به محض وصول پرونده به اجرای احکام کیفری و درخواست اولیای دم، حکم صادره اجرا خواهد شد.

موسویان در ادامه به جزئیات قتل دکتر داوودی اشاره و اظهار کرد: دکتر مسعود داوودی در شامگاه ۲۱ آبان ۱۴۰۳ در شهر یاسوج و در مسیر بازگشت به منزل، با استفاده از سلاح گرم به قتل رسید.

وی افزود: بلافاصله پس از وقوع قتل، بازپرس ویژه‌ای تعیین و تیم بررسی صحنه فوت در محل حاضر شد. تحقیقات مقدماتی با سرعت و دقت انجام گرفت و متهم پس از ۱۴ ساعت دستگیر شد.

دادستان مرکز استان در مورد مجازات قاتل و مراحل قضایی صدور حکم قصاص گفت: با تکمیل شدن پرونده، دادگاه کیفری یک استان، قاتل را به دلیل ارتکاب قتل عمد به قصاص نفس محکوم کرد. این حکم در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۴۰۳ صادر شد.

موسویان بیان کرد: متهم ادعا کرد که در زمان ارتکاب جرم فاقد سلامت روانی بوده، اما بر اساس نظریات متعدد پزشکی قانونی، این ادعا رد شد و قاتل از نظر روانی سالم تشخیص داده شد. در پرونده قتل دکتر داوودی، با توجه به عمدی بودن قتل، مجازات قصاص نفس برای قاتل در نظر گرفته شده است.

دادستان مرکز استان در پایان عنوان کرد: دستگاه قضایی استان کهگیلویه و بویراحمد با پیگیری سریع و دقیق این پرونده، نشان داد که امنیت عمومی و اجرای عدالت را در اولویت قرار می‌دهد. امید است که با همکاری تمام نهاد‌های اجتماعی، شاهد کاهش چنین جرائمی در آینده باشیم.

موسویان افزود: قضاوت‌های زودهنگام و برداشت‌های غیرواقعی از وقایع، می‌تواند به ایجاد تنش‌های اجتماعی بینجامد. بنابراین، لازم است خانواده‌ها و مسئولان آموزشی، دولتی، اجتماعی و فرهنگی به نهادینه کردن فرهنگ صبر، تحمل، و تحقیق قبل از قضاوت و اقدام قانونی توجه جدی داشته باشند.

گفتنی است دکتر مسعود داوودی، متخصص قلب و عروق دوشنبه شب- ۲۱ آبان ماه در شهر یاسوج و در مقابل خانه خود با چند ضربه چاقو و شلیک گلوله به قتل رسید. متهم بعد از وقوع قتل، اقدام به انتشار خبر قتل در فضای مجازی کرد.

پس از دستگیری متهم، با رعایت تمام موازین قانونی، اخذ نظریه پزشکی قانونی و کارشناس اسلحه و مهمات، کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه کیفری یک استان ارسال شد و در نهایت بعد از رسیدگی به پرونده به حضور وکیل متهم، حکم قصاص قاتل صادر شد.

منبع: میزان