باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهدی بختیاری زاده مدیرعامل سازمان میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران در برنامه رادیو اقتصاد با اشاره به نوسانات قیمت در فصل نوبرانهها گفت: به طور معمول میوههای نوبرانه با قیمتهای بالا در سطح شهر به فروش میرسد. اما تلاش ما براین است که در هر فصل نوبرانهها را به قیمت کاملاً مناسب عرضه کنیم تا بازار به ثبات خود برسد.
وی با بیان اینکه قیمتها بر اساس استانداردی است که برای هر محصول تعیین میشود، یاداور شد: قیمتگذاری محصولات در میادین و بازارها بر اساس شاخصهای کیفی، حمل و نقل و شرایط بازار است.
مدیرعامل سازمان میادین میوه و ترهبار اظهار داشت: تلاش ما براین است که با عرضه مناسب و با قیمت مناسب میوه، گوشت، مرغ و برنج در میادین میوه و ترهبار به دست مصرفکننده برسد و از نوسانات قیمت جلوگیری کنیم.
بختیاری زاده یادآور شد: با توجه به اینکه رویکرد فروش محصولات در بازارها و میادین میوه و تره بار به صورت دستچین است، شهروندان میتوانند روی پالت میوه و سبزیجات را بر اساس سلیقه خود انتخاب کنند.
وی تاکید کرد: عرضه محصولات با قیمت عادلانه مستلزم برنامهریزی و سیاستگذاری درست و توزیع مناسب است که این عامل در مرحله تولید بسیار اهمیت دارد و مانع گرانی محصولات عرضهشده میشود.
مدیرعامل سازمان میادین میوه و ترهبار گفت: ما موظف به بسترسازی برای عرضه مناسب هستیم و تمامی اقلام از میوه، فرآوردههای پروتئینی تا برنج، خشکبار و... که مورد نیاز مردم است در میادین به قیمت مصوب و عادلانه عرضه میشود و قیمتگذاری بر اساس استانداردی است که برای هر محصول تعیین میشود.
بختیاری زاده اظهار کرد: در نرخنامههای سازمان علاوه بر اینکه نوع محصول و قیمت مصوب آن درج شده است؛ یکسری شاخصهای کیفی برای این محصولات در نظر گرفته شده است که شامل مواردی همچون شکل ظاهری، وزن و سایز است.
وی از اختلاف قیمت ۴۷ درصدی میوه در بازارهای میوه و ترهبار شهرداری تهران به نسبت سطح شهر خبر داد.
مدیرعامل سازمان میادین میوه و ترهبار توضیح داد: تلاش ما مبتنی بر توسعه بازار، افزایش کیفیت و عرضه بیواسطه توسط تولید کنندگان خواهد بود تا بستری برای عرضه مناسب و نقطه امن برای مردم فراهم آوریم.