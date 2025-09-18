پیشکسوت باشگاه استقلال پس از شکست استقلال مقابل الوصل امارات گفت: استقلال دیگر ۶ تایی نیست بلکه هفت تایی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسن روشن، پیشکسوت باشگاه استقلال تهران در مورد شکست این تیم مقابل الوصل که سنگین‌ترین شکست تاریخ فوتبال ایران شناخته شد، گفت: به ساپینتو تبریک می‌گویم، به تشکیلات استقلال تبریک می‌گویم. آن موقعی که پول نداشتیم و بدبخت بودیم وضع بهتری داشتیم. هر چه بازیکنی که قبلا خوب بازی می‌کردند را جذب کردند؛ اگر خوب بودند چرا تیم‌های قبلی‌شان آنها را نخواستند؟ در نتیجه مشخص می‌شود که مدیریت چه کرده، یک تیم محلی را می‌گذاشتید این‌گونه گل نمی‌خورد.

او ادامه داد: آقای تاجرنیا باید کمیته‌ای تعیین می‌کرد که کار دست کاردان بیفتد. من هیچ وقت به باشگاه استقلال نمی‌روم، اما افراد کارشناس باید به باشگاه بیایند. خداراشکر باشگاه استقلال دیگر شش‌تایی نیست و هفت‌تایی شده است. به کسی که ساپینتو را آورده خیلی تبریک می‌گویم. آقای تاج از این افراد استفاده کند تا در جام جهانی اول شویم!