پیشکسوت باشگاه استقلال پس از شکست استقلال مقابل الوصل امارات گفت: استقلال دیگر ۶ تایی نیست بلکه هفت تایی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسن روشن، پیشکسوت باشگاه استقلال تهران در مورد شکست این تیم مقابل الوصل که سنگین‌ترین شکست تاریخ فوتبال ایران شناخته شد، گفت: به ساپینتو تبریک می‌گویم، به تشکیلات استقلال تبریک می‌گویم. آن موقعی که پول نداشتیم و بدبخت بودیم وضع بهتری داشتیم. هر چه بازیکنی که قبلا خوب بازی می‌کردند را جذب کردند؛ اگر خوب بودند چرا تیم‌های قبلی‌شان آنها را نخواستند؟ در نتیجه مشخص می‌شود که مدیریت چه کرده، یک تیم محلی را می‌گذاشتید این‌گونه گل نمی‌خورد.

 او ادامه داد: آقای تاجرنیا باید کمیته‌ای تعیین می‌کرد که کار دست کاردان بیفتد. من هیچ وقت به باشگاه استقلال نمی‌روم، اما افراد کارشناس باید به باشگاه بیایند. خداراشکر باشگاه استقلال دیگر شش‌تایی نیست و هفت‌تایی شده است. به کسی که ساپینتو را آورده خیلی تبریک می‌گویم. آقای تاج از این افراد استفاده کند تا در جام جهانی اول شویم!

برچسب ها: تیم فوتبال استقلال ، حسن روشن
تبادل نظر
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴۸
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۶ ۲۷ شهريور ۱۴۰۴
عوضش از دست پرسپولیسیا راحت شد...
۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۷ ۲۷ شهريور ۱۴۰۴
تیتر بعدی

استقلال دو رقمی شد
۱
۹
پاسخ دادن
Finland
ناشناس
۱۵:۵۶ ۲۷ شهريور ۱۴۰۴
آقای روشن تو وامثال تو اگه نباشید مطمعنا استقلال دوتایی هم نخواهد شد
۱۱
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
حسن
۱۵:۴۷ ۲۷ شهريور ۱۴۰۴
ههههههههه هفت تایی
۴
۲۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۵ ۲۷ شهريور ۱۴۰۴
احسنت جناب روشن حقیقت تلخه
۴
۲۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۲ ۲۷ شهريور ۱۴۰۴
لعنت به همه مسوولان استقلال، ،،که این مربی و بازیکنان بیغیرتی آوردند
۰
۲۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۰ ۲۷ شهريور ۱۴۰۴
پول نمی دهند داد فریاد میکنید دولت از ورزش حمایت نمی کند پول میدهد فساد وپولشویی می کنید مقصر اصلی همین پیش کسوتان است افراد ناشایست انتخاب وحمایت میکنند بعدا به فساد میکنند
۲
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۱ ۲۷ شهريور ۱۴۰۴
حافظه دروازیان استقلال پر بود نتونست توپها رو سیو کنه و۷تایی شد خخخخخخخخ
۱
۲۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
تاجی
۱۴:۱۲ ۲۷ شهريور ۱۴۰۴
توکی می‌میری از دستت راحت شویم همیشه معترض
۲۶
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۱ ۲۷ شهريور ۱۴۰۴
چشمت روشن ?
۰
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۱۱ ۲۷ شهريور ۱۴۰۴
لقب جدید استقلال : آبکش
۳
۲۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۱۳:۴۳ ۲۷ شهريور ۱۴۰۴
تو رو خدا این آقای همیشه معترض رو سرمربی کنید ببینم چه گلی به سرمون میزنه
۱۴
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۳ ۲۷ شهريور ۱۴۰۴
چندین ساله استقلال مدیریت و مربی و بازیکن در حد نام استقلال نداره نمیدونم چرا
۸
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۷ ۲۷ شهريور ۱۴۰۴
ان شا ا... خیره، تیم های بزرگ یک روز باید طعم شکست های سنگین را از تیم های ضعیف بچشند
۱۷
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۵ ۲۷ شهريور ۱۴۰۴
خخخخخخخخخ
۳
۱۲
پاسخ دادن
