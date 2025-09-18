باشگاه خبرنگاران جوان - سردار محمد کرمی، فرمانده نیروی زمینی سپاه در جمع بسیجیان گردانهای امام حسین (ع) شهرستانهای استان کرمانشاه با اشاره به اهمیت گسترش حوزه فناوری و علمآموزی، بیان داشت: از منظر اسلام، کسب علم، تفکر و کار و تلاش، همگی عبادت محسوب میشوند. جامعهای موفق است که به تلاش اهتمام ورزد.
وی افزود، موفقیت جامعه در گرو کوشش تمامی افراد آن است و خداوند متعال هرگز به تنبلی پاداش نمیدهد.
سردار کرمی دوران جوانی را بهترین فرصت برای یادگیری خواند و با استناد به آیات قرآن کریم، آن را بهترین راهنمای زندگی و دریچهای عظیم برای علمآموزی توصیف کرد. او به عظمت آفرینش در آسمانها اشاره کرد و آن را نشانهای از علم محض و حکمت الهی دانست که در برابر دیدگان بشر قرار دارد.
وی در ادامه سخنان خود، بر ضرورت توجه به مباحث آموزشی و افزایش دانش در حوزههای نوین تأکید کرد و گفت: امروز باید در سواد رسانه، فضای مجازی و هوش مصنوعی کوشا باشیم و دانش خود را در این زمینهها ارتقا دهیم.
سردار کرمی در پایان، برای بسیجیان آرزوی سرافرازی و سلامتی کرد و ابراز امیدواری نمود که همواره در مسیر موفقیت گام بردارند و افتخاراتی برای ایران اسلامی کسب کنند.
منبع: سپاه نیوز