نشست سفرای اعضای گروه آسیااقیانوسیه شورای حقوق بشر سازمان ملل به ریاست جمهوری اسلامی ایران و با حضور دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان در ژنو برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ناصر سراج معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه درنشست سفرای گروه آسیا اقیانوسیه با اشاره به اهمیت همکاری‌ها در چارچوب گروه آسیایی، بر اشتراکات فرهنگی، تمدنی و تاریخی کشور‌های آسیایی تأکید و ابراز امیدواری کرد روابط نزدیک‌تری میان اعضا برقرار شود.

وی با اشاره به اینکه ایران به دلیل سیاست‌های  گروه محدودی از کشور‌های غربی، برای بیش از چهار دهه تحت نظارت بین‌المللی حقوق بشری قرار دارد، تصریح کرد که متأسفانه این سطح از نظارت بر ایران که شامل گزارشگر کشوری و مکانیسم حقیقت‌یاب است، تناسبی با واقعیت‌های داخل ایران ندارد و ایران به هیچ وجه مستحق تحمیل چنین نظارتی نیست.

دبیر ستاد حقوق بشر خاطرنشان کرد: واقعیت این است که هیچ کشوری نمی‌تواند ادعا کند که وضعیت حقوق بشری کاملاً خوبی دارد و همه با چالش‌ها و موانعی مواجه هستند؛ اما در ایران تمام سیاستگذاری‌ها و قوانین و مقرراتی که وضع می‌شود با در نظر گرفتن سه موضوع اصلی «ارزش‌های اجتماعی»، «مطالبات عمومی»، «تعهدات بین‌المللی» پذیرفته‌شده از سوی دولت و اولویت‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی فرهنگی تعیین می‌شوند و در این فرآیند، قوانین و ارزش‌های حقوق بشری را نیز مدنظر قرار دارد.

وی یادآور شد: شورای حقوق بشر می‌تواند یک نهاد بهتر باشد اگر از سیاسی‌کاری و استاندارد دوگانه و منازعات ژئوپولوتیک دور بماند و در این میان نقش گروه آسیا اقیانوسیه و اعضای آن در تحقق این تغییر بسیار مهم است.

سراج با بیان اینکه در حال حاضر بیشترین نظارت‌ها در شورا بر روی کشور‌های آسیایی و آفریقایی است، گفت: ما در آسیا نیاز داریم که متحدتر و منسجم‌تر باشیم و از سیاسی‌کاری‌ها و استاندارد‌های دوگانه در شورا ممانعت کنیم.

وی با اشاره به رفتار‌های متناقض شورای حقوق بشر خاطرنشان کرد: رژیم صهیونیستی بی‌پروا به ۸ کشور منطقه حمله کرده و شورای حقوق بشر واکنشی درخور به آن نشان نداده است ولی برای یک حادثه در ایران، نشست ویژه شورا برگزار می‌شود و قطعنامه و مکانیسم نظارتی ایجاد کردند. آیا این سیاسی‌کاری نیست؟ این استاندارد دوگانه نیست؟

سراج بیان داشت: آیا در جای دیگری از جهان جنایاتی که در فلسطین و غزه توسط رژیم صهیونیستی در حال وقوع هست، اتفاق می‌افتد؟

وی خطاب به حاضران در این نشست گفت: چطور می‌توانیم به آینده این شورا امیدوار باشیم وقتی می‌بینیم که هیچ چشم‌انداز روشنی برای اینکه شورا از سیاسی‌کاری و استاندارد دوگانه فاصله بگیرد وجود ندارد؟ 

سراج تصریح کرد: در آسیا، ما با فرهنگ‌ها و تمدن‌های دیرینه‌ای داریم. آیا مقاومت ما در مقابل تهاجم فرهنگی و حفظ ارزش‌هایمان باید با تحریم و حمله پاسخ داده شود؟ قطعاً سکوت هر کدام از ما به ضرر همه خواهد بود.

وی از شورا و اعضای آن و به‌ویژه گروه آسیا اقیانوسیه خواست که به حفظ اعتبار و استقلال و حرفه‌ای بودن شورای حقوق بشر کمک کنند و آن را تقویت نمایند.

سراج در همین زمینه یادآور شد:   همکاری کشور‌های عضو گروه آسیا اقیانوسیه به دلیل اشتراکات زیادی که با هم دارند، می‌توانند در  بی‌طرفی و دور شدن شورا از سیاسی‌کاری اثر تعیین‌کننده داسته باشند.

گفتنی است در این دیدار سفرای تعدادی از کشور‌های عضو گروه آسیا اقیانوسیه نیز به سخنرانی پرداختند  و به همکاری بیشتر میان کشور‌های آسیایی در بهبود شرایط و مقابله با اقداماتی که منجر به سیاسی‌کاری در شورای حقوق بشر می‌شود تاکید کردند.

همچنین در این نشست تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک کشورمان و تعرض به تمامیت ارضی ایران محکوم شد.

