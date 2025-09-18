پسر جوانی که طی دو ماه اخیر به اتهام تعرض به یک دختر در یک میهمانی شبانه، پروسه محاکمه را طی کرده بود، حکم اعدام گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان- اواسط تیر امسال دختر ۲۴ ساله‌ای به نام سحر با مراجعه به پلیس از دو پسر شکایت کرد و گفت: «مدتی قبل با پسری به نام بابک آشنا شدم و قرار بود با هم ازدواج کنیم. شب گذشته به من گفت در خانه دوستش میهمانی است و از من خواست با او همراه شوم. حدود ۱۰ نفر آنجا بودند. آخر میهمانی وقتی به اتاق رفتم تا وسایلم را بردارم و بروم ناگهان خسرو دوست بابک وارد اتاق شد و به من تجاوز کرد. آنقدر فریاد زدم و کمک خواستم که بابک وارد اتاق شد، اما به جای نجات من شروع به کتک زدنم کرد.»

پس از این شکایت، وی به پزشکی قانونی معرفی شد و کارشناسان آزار و ضرب و جرح او را تأیید کردند.

بدین ترتیب بابک و خسرو بازداشت شدند، اما اتهام تجاوز را رد کردند. با تکمیل تحقیقات پرونده برای رسیدگی به شعبه ۱۱ دادگاه کیفری ارسال شد.

در دادگاه چه گذشت؟

سپس بابک به جایگاه رفت و گفت: «شب میهمانی، چون من با چند دختر شوخی و صحبت می‌کردم، سحر ناراحت شد و به اتاق رفت تا وسایلش را جمع کند و برود. من دنبالش رفتم تا مانعش شوم، اما شروع به داد و فریاد کرد. بعد خسرو وارد اتاق شد و از من خواست بیرون باشم تا سحر را آرام کند، اما چند لحظه بعد وقتی برگشتم سحر گفت دوستت می‌خواست به من تجاوز کند. من هم عصبانی شدم و او را کتک زدم، چون این کار غیرممکن بود.»

قاضی سؤال کرد: «اگر آن طوری که شما تعریف می‌کنید باشد، پس پیام‌هایت به این دختر چه معنا دارد. شما نوشته‌ای «بزرگی کن و به خاطر آن اتفاق مرا ببخش، کاش به میهمانی نمی‌رفتیم، هرچیزی بگویی حق‌داری ما مست بودیم، می‌دانم اتفاق تلخی برایت افتاده و نمی‌توانی فراموش کنی، اما من سعی می‌کنم جبران کنم و...»

بابک گفت: «به خاطر کتکی که به سحر زده بودم قصد داشتم دلجویی کنم.»

پس از آن خسرو به جایگاه رفت و گفت: «آن شب وقتی دیدم سحر جیغ و داد می‌کند وارد اتاق شدم و فقط دستم را روی کتفش گذاشتم و خواستم ساکت شود، اما تجاوزی نکردم. در این مدت هم سحر گفته اگر ۱۰ میلیارد تومان بدهم شکایتش را پس می‌گیرد. فکر کنم او قصد اخاذی دارد.»

با پایان جلسه دادگاه، قضات وارد شور شدند و بر اساس گزارش‌های پلیس، پزشکی قانونی و اظهارات شاکی و متهمان، قضات خسرو را به اعدام و بابک را به ۱۰ سال حبس محکوم کردند.

منبع: روزنامه ایران

برچسب ها: اعدام ، اخبار حوادث
خبرهای مرتبط
۳۷ پسربچه قربانی کینه متجاوز سریالی
مرگ مشکوک دختر ایرانی در سوئد
رویای ویزای استرالیا، اتباع هندوستانی را به تله گروگانگیران انداخت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تفاوت عفو معیاری با مصداقی چیست؟
انصاری: کاهش استفاده از کود‌های شیمیایی یک ضرورت است
سارقان تجهیزات و کابل‌های برق تهران دستگیر شدند + فیلم
ترافیک روان در معابر و بزرگراه‌های پایتخت
کیفیت هوای تهران قابل قبول است
اختلاف قیمت ۴۷ درصدی میوه در میادین شهرداری به نسبت سطح شهر
آخرین اخبار
اختلاف قیمت ۴۷ درصدی میوه در میادین شهرداری به نسبت سطح شهر
سارقان تجهیزات و کابل‌های برق تهران دستگیر شدند + فیلم
کیفیت هوای تهران قابل قبول است
ترافیک روان در معابر و بزرگراه‌های پایتخت
تفاوت عفو معیاری با مصداقی چیست؟
انصاری: کاهش استفاده از کود‌های شیمیایی یک ضرورت است
باند سرقت و کلاهبرداری میلیاردی منهدم شد
ماجرای تکان‌دهنده پزشکی که در حین عمل جراحی خواب بود + فیلم
واحد تجاری برگزارکننده فشن شو خلاف اخلاق و عفت عمومی پلمب شد
دهک‌بندی طبق دارایی اشخاص تعیین می‌شود
فرماندار تهران: آینده کشور وابسته به توسعه فضاهای آموزشی است
کشف ۱۲.۷ کیلو تریاک جاسازی شده در فرودگاه امام خمینی
پرداخت رهن و اجاره ۹۵ درصد از آسیب‌دیدگان جنگ تعیین تکلیف شد
۶۱ درصد حوادث هفته گذشته کشور مربوط به تصادفات جاده‌ای بود
رونمایی از پایانه شهید شیعه زاده با طرحی ایرانی، اسلامی در دل تجریش
متروی تهران آماده استقبال از مهر؛ از صفرشویی قطار‌ها تا ارتقاء روشنایی ایستگاه‌ها
کلاهبرداری ۴۰ میلیاردی از ۱۸۰۰ نفر با لینک جعلی
سودجویی ۳ شرکت بازار برنج را در کشور به هم ریخت
آمار بالای مرگ و میر در تصادف مربوط به موتورسواران + فیلم
توصیه پلیس به موتورسواران ۲۵ تا ۳۵ سال + فیلم
چگونه با کلام نیک ارتباط را تقویت کنیم؟ + فیلم
برپایی ۱۰۶ پایگاه جمع‌آوری کمک‌های مردمی برای دانش‌آموزان تحت حمایت کمیته امداد
هلاکت ۲ نفر از اشرارِ مسلح در منطقه کویری حلوان
مختاری پس از ۳۷ سال از سازمان بوستان‌های شهرداری تهران رفت
دادستان کل کشور: هوش مصنوعی باید در خدمت عدالت، اخلاق و حاکمیت قانون باشد
عباسعلی نوبخت، سرپرست سازمان بوستان‌ها و فضای سبز شهر تهران شد
دستگیری سارقین مسلح خودرو در حین ارتکاب جرم
موتورسواران با رعایت قوانین، جان خود را ایمن نگه دارند
تصویب بسته‌ای جامع برای پیشگیری از جرائم گمرکی
استخدام بیش از ۴ هزار معلول در دستگاه‌های دولتی