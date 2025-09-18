باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - استان لرستان با موقعیت جغرافیایی خاص و تنوع اقلیمی خود، یکی از مناطق مستعد در ایران برای بهره‌برداری از انرژی‌های تجدیدپذیر به‌ویژه انرژی خورشیدی است.

اگرچه این استان به واسطه کوهستانی بودن و بارش‌های قابل توجه، بیشتر با منابع آبی و پتانسیل تولید برق‌آبی شناخته می‌شود، اما آمار‌های هواشناسی نشان می‌دهد که در بخش‌های وسیعی از لرستان تابش خورشید در طول سال به اندازه‌ای است که می‌تواند مبنای یک تحول انرژی در این منطقه قرار گیرد.

استفاده از پنل‌های خورشیدی برای تولید انرژی پاک یکی از راه‌های موثر و پایدار

فرماندار مرکز استان با اشاره به ناترازی انرژی در سطح کشور بر تحقق سهم ۷۵ مگاواتی شهرستان خرم‌آباد تا پایان برنامه راهبردی توسعه شهرستان تأکید کرد و گفت: پنل‌های خورشیدی فناوری نوین برای تولید انرژی پاک و پایدار است.

نورالدین درمنان در جلسه با جلال شیخ‌پور مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) لرستان که با حضور معاونین برنامه‌ریزی و توسعه و هماهنگی امور عمرانی فرمانداری خرم‌آباد و معاون اشتغال کمیته امداد استان پیرامون بررسی پیشنهاد اداره کل کمیته امداد حضرت امام (ره) مبنی بر احداث نیروگاه خورشیدی در شهرستان خرم‌آباد برگزار شد، بیان کرد: استفاده از پنل‌های خورشیدی برای تولید انرژی پاک یکی از راه‌های موثر و پایدار برای کاهش وابستگی به منابع انرژی فسیلی و کاهش آلودگی محیط زیست است.

وی ادامه داد: استفاده از پنل‎‌های خورشیدی هیچگونه آلایندگی ندارد و از طرفی هزینه‌های نگهداری از این سیستم در مقایسه با منابع انرژی فسیلی بسیار پایین است.

فرماندار خرم‌آباد افزود: با توجه به مزایای محیط زیستی و اقتصادی استفاده از فناوری پنل‌های خورشیدی می‌تواند به عنوان یک سیستم انرژی پایدار و بدون آلودگی شناخته شود.

درمنان در ادامه با اشاره به ناترازی انرژی در سطح کشور بر تحقق سهم ۷۵ مگاواتی شهرستان خرم‌آباد تا پایان برنامه راهبردی توسعه شهرستان تأکید کرد و گفت: برای ادارات، بانک‌ها، دانشگاه‌ها، چاه‌های آب کشاورزی، بخش خصوصی، مصارف خانگی و تجاری، ساختمان‌های جدیدالاحداث هر کدام در این نقشه راه سهم تعیین شده و همه ما مکلف به تحقق آن هستیم.

خورشید در خدمت اشتغال‌زایی و توسعه پایدار لرستان

پراکندگی روستاها: لرستان دارای روستا‌های کوچک و پراکنده در مناطق کوهستانی است. رساندن شبکه برق به همه این نقاط گاهی پرهزینه و دشوار است، اما نصب سامانه‌های خورشیدی می‌تواند برق پایدار و ارزان را در اختیار ساکنان قرار دهد.

اشتغال‌زایی: اجرای پروژه‌های خورشیدی در استان، علاوه بر تولید انرژی، می‌تواند به ایجاد شغل‌های جدید در حوزه نصب، نگهداری و خدمات پس از فروش منجر شود.

کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی: هنوز در برخی مناطق استان از گازوئیل و نفت سفید برای روشنایی یا گرمایش استفاده می‌شود. خورشید می‌تواند جایگزینی پاک و اقتصادی باشد.

فرصت صادرات انرژی: در صورت توسعه نیروگاه‌های بزرگ خورشیدی، لرستان می‌تواند مازاد تولید برق خود را به استان‌های همجوار یا حتی به شبکه سراسری کشور تزریق کند.

سایه موانع بر انرژی خورشیدی

البته مسیر توسعه انرژی خورشیدی در لرستان بدون مانع نیست. هزینه اولیه بالا: خانواده‌های روستایی ممکن است توان خرید سامانه‌های خورشیدی را نداشته باشند. نیاز به وام‌های کم‌بهره و حمایت‌های دولتی جدی است.

فرهنگ‌سازی و آگاهی: بسیاری از مردم هنوز با مزایا و نحوه استفاده از پنل‌های خورشیدی آشنا نیستند. برنامه‌های آموزشی و ترویجی می‌تواند این خلأ را پر کند.

مشکلات فنی و نگهداری: در مناطق کوهستانی که دسترسی دشوار است، خدمات پس از فروش و نگهداری باید با برنامه‌ریزی دقیق انجام گیرد تا پنل‌ها بلااستفاده نمانند.

با توجه به سیاست‌های کلان کشور در توسعه انرژی‌های پاک، لرستان می‌تواند یکی از پایلوت‌های مهم در این زمینه باشد. بهره‌گیری از طرح‌های خرد (مانند پنل‌های خانگی و کشاورزی) در کنار پروژه‌های کلان (نیروگاه‌های خورشیدی بزرگ) می‌تواند هم برای دولت و هم برای مردم استان مزایای زیادی به همراه داشته باشد.

به‌ویژه در شرایطی که تغییرات اقلیمی و کمبود منابع آبی، فشار زیادی بر بخش برق‌آبی وارد کرده است، خورشید می‌تواند به عنوان یک منبع مطمئن و آینده‌دار جایگزین شود.